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ОСК примет участие в создании международной арктической станции
03.07.2026

ОСК примет участие в создании международной арктической станции

    • ОСК примет участие в создании международной арктической станцииПредприятие ОСК Специальное конструкторско‑технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом (СКТБЭ) стало участником научно‑координационного совета (НКС) по реализации проекта создания Международной арктической станции (МАС) «Снежинка», сообщили SeaNews в ОСК.

    Проект МАС «Снежинка» призван стать уникальной международной площадкой для проведения научных исследований в Арктике, отработки передовых технологий жизнеобеспечения в экстремальных климатических условиях, а также развития международного научно-технического сотрудничества, отметили в ОСК. Станция будет функционировать на принципах экологичности и энергетической автономности, что предъявляет особые требования к надежности и инновационности инженерных решений.ОСК примет участие в создании международной арктической станции

    «Для СКТБЭ большая честь и ответственность быть частью такого амбициозного проекта, как МАС «Снежинка», – подчеркнул генеральный директор СКТБЭ Роман Пыхтин. – Арктика – это территория больших возможностей и серьезных вызовов, и мы готовы приложить все наши знания и опыт, чтобы станция стала образцом надежности, энергоэффективности и научного потенциала. Участие в НКС открывает новые горизонты для реализации наших инженерных решений и укрепления технологического суверенитета страны».

    ОСК примет участие в создании международной арктической станцииДеятельность НКС организована в целях системной координации работ по проекту МАС «Снежинка», а также в рамках исполнения трехстороннего Соглашения между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Совет координирует работу участников, определяет стратегию развития, формирует перспективные планы НИОКР и поставок оборудования, а также готовит рекомендации по финансированию и запуску новых исследований. В сферу его обязанностей входит тесное взаимодействие с физтех-школами, институтами и партнерами МФТИ для вовлечения студентов и аспирантов в образовательную и практическую работу над проектом. Кроме того, НКС отвечает за экспертизу и научно-техническую оценку реализуемости проектов в рамках крупных государственных и коммерческих контрактов, выполняемых на базе станции, с обязательным учетом экономических и финансовых факторов.

    Фото: официальный сайт проекта Международная арктическая станция «Снежинка»


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