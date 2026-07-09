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Первая проводка каравана в Певек
09.07.2026

Первая проводка каравана в Певек

    • Первая проводка каравана в ПевекАтомный ледокол «Якутия» обеспечил первую в эту летне-осеннюю навигацию проводку каравана судов в Певек, сообщил в своем макс-канале Росатом.

    Два теплохода доставили на Чукотку социально значимые товары, строительную технику и контейнеры. С запада на восток караван преодолел 1700 морских миль за 12 суток.

    Одним из самых сложных участков маршрута стала восточная часть Карского моря, отметили в Росатоме. В конце июня здесь северо-западные ветра сформировали обширную зону тяжелых ледовых полей, а также сильные сжатия на отдельных участках.

    Кроме того, в Восточно-Сибирском море над Новосибирскими островами ледовые поля перекрыли традиционный навигационный маршрут, что потребовало от судоводителей значительно скорректировать движение каравана: атомоход провел суда высокоширотным путем.

    Фото: Росатом


    • Юлия Шишова
    09.07.2026, 10:31

    По информации Росморречфлота, караван прибыл в Певек, в его составе – суда «Мыс Флора» и «Мыс Манорский» с генеральными грузами на борту. «Мыс Флора» доставил 7 984,743 тонн, «Мыс Манорский» — 9 121,46 тонн.

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