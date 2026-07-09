Первая проводка каравана в Певек

Атомный ледокол «Якутия» обеспечил первую в эту летне-осеннюю навигацию проводку каравана судов в Певек, сообщил в своем макс-канале Росатом.

Два теплохода доставили на Чукотку социально значимые товары, строительную технику и контейнеры. С запада на восток караван преодолел 1700 морских миль за 12 суток.

Одним из самых сложных участков маршрута стала восточная часть Карского моря, отметили в Росатоме. В конце июня здесь северо-западные ветра сформировали обширную зону тяжелых ледовых полей, а также сильные сжатия на отдельных участках.

Кроме того, в Восточно-Сибирском море над Новосибирскими островами ледовые поля перекрыли традиционный навигационный маршрут, что потребовало от судоводителей значительно скорректировать движение каравана: атомоход провел суда высокоширотным путем.

Фото: Росатом