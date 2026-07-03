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МТр буксир Фавор
03.07.2026

Поднят флаг на новом буксире для Арктики и Севморпути

    • В морском порту Архангельск состоялась церемония подъема Государственного флага России на арктическом спасательном буксире «Фавор» проекта NE025. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, команду на подъем флага дали вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Андрей Никитин в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников морского и речного флота.

    «Фавор» – пятое и завершающее судно серии, построенное для Морской спасательной службы. Буксир ледового класса Arc4 создан в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Он предназначен для спасательных и противоаварийных операций, ликвидации разливов нефтепродуктов, тушения пожаров, буксировки и других задач в северных акваториях.

    Новое судно будет работать в портах Белого моря и на трассе Северного морского пути. Ввод «Фавора» усилит возможности Морспасслужбы в одном из самых сложных и стратегически важных регионов страны.

    Фото: Минтранс России


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