Как с верфи гребные винты украли

С верфи в австралийском штате Западная Австралия украли винты. Четыре штуки. Дорогущие, из высококачественного бронзо-никелевого сплава. Когда это произошло, точно не установлено – где-то с декабря 2025 до конца мая 2026 года. Как сообщает ABC, владелец сообщил о пропаже только в июне.

Местная полиция предполагает, что для вывоза похищенного злоумышленникам потребовалось специальное оборудование большой грузоподъемности, учитывая, что каждый винт весит около двух тонн и имеет три метра в поперечнике. Вместе с винтами исчезли и специальные рамы, в которые они были установлены для транспортировки.

Винты были предназначены для буксиров. А попадут, если еще не попали, скорее всего, в переплавку как лом. Полиция, правда, будет отслеживать подозрительные сделки с цветными металлами.

Стоимость винтов оценивается в 2 млн долларов. А выручить за них по цене лома преступники смогут, по прикидкам специалистов, порядка 72 тысяч.

Фото: ABC