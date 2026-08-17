Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Буксир ледового класса для Петербурга
17.08.2026

Буксир ледового класса для Петербурга

    • На производственной площадке Верфи братьев Нобель в Ярославской области состоялся спуск на воду нового буксира ледокольного класса проекта 3262. Как сообщил в своем макс-канале Российский морской регистр судоходства, торжественная церемония спуска прошла 14 августа 2026 года. Буксир ледового класса для Петербурга

    Судно строится под техническим наблюдением специалистов Нижегородского филиала Регистра по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Эксплуатировать судно планируется в акватории реки Нева.

    Буксир проекта 3262 предназначен для проведения ледокольных работ в прибрежных морских районах и на внутренних водных путях. Функционал судна предполагает прокладывание каналов для ледовой проводки судов, тушение пожаров на других объектах, участие в аварийно-спасательных операциях и ликвидации разливов нефтепродуктов, в т. ч. в зимний период, буксировку судов и плавучих объектов (при проведении спасательных и других операций).

    Также в его задачи будет входить предупреждение зажорных явлений на Неве, разрушение и ликвидация ледовых образований у мест забора воды для нужд Санкт-Петербурга.

    Фото: Российский морской регистр и концерн «Калашников»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.07.2026
    Начались ходовые испытания очередного сухогруза проекта RSD59
    Порт приписки – Санкт-Петербург
    Красное СормовоОСКСудостроениеХодовые испытания
    0
    13.08.2026
    Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК
    Для обеспечения перевозок по СМП ОСК прорабатывает проекты грузовых судов высокого ледового класса, в том числе контейнеровоз вместимостью 4,8 тыс. TEU.
    АрктикаОСКСудостроение
    0
    25.06.2026
    На класс Российского морского регистра построено плавучее нефтехранилище
    Судно предназначено для круглогодичного хранения и передачи/приема наливных грузов на любой тип наземного и морского транспорта.
    Плавучее нефтехранилищеРоссийский морской регистр судоходства
    0
    09.06.2026
    В Шлиссельбурге заложен лоцманский катер
    Судно строится на верфи «Марин Про Метал Ботс» на класс Российского морского регистра судоходства.
    закладка судналоцманское судноРоссийкий морской регистр судоходстваСудостроение
    0
    03.03.2026
    Новое судно для Морспасслужбы
    Порт приписки – Большой порт Санкт-Петербург.
    "Янтарь"аварийно-спасательное судноСудостроение
    0
    14.07.2026
    Московская верфь заложила киль третьего судна проекта ЕМ901L
    И начала резку металла для четвертого
    Московская верфьПассажирские перевозкиСудостроениеэлектросуда
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.08.2026 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2026
    17.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2026
    14.08.2026 Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в первом полугодии 2026
    13.08.2026 Maersk увеличил выручку во втором квартале
    13.08.2026 Все порты Финляндии, 6 месяцев 2026
    11.08.2026 «Росатом» о контейнерном транзите по Севморпути
    Госрегулирование Показать всё
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •