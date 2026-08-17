Буксир ледового класса для Петербурга

На производственной площадке Верфи братьев Нобель в Ярославской области состоялся спуск на воду нового буксира ледокольного класса проекта 3262. Как сообщил в своем макс-канале Российский морской регистр судоходства, торжественная церемония спуска прошла 14 августа 2026 года.

Судно строится под техническим наблюдением специалистов Нижегородского филиала Регистра по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Эксплуатировать судно планируется в акватории реки Нева.

Буксир проекта 3262 предназначен для проведения ледокольных работ в прибрежных морских районах и на внутренних водных путях. Функционал судна предполагает прокладывание каналов для ледовой проводки судов, тушение пожаров на других объектах, участие в аварийно-спасательных операциях и ликвидации разливов нефтепродуктов, в т. ч. в зимний период, буксировку судов и плавучих объектов (при проведении спасательных и других операций).

Также в его задачи будет входить предупреждение зажорных явлений на Неве, разрушение и ликвидация ледовых образований у мест забора воды для нужд Санкт-Петербурга.

Фото: Российский морской регистр и концерн «Калашников»