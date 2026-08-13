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Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК
13.08.2026

Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК

    • Комплексная линейка судов для Арктики от ОСКОбъединенная судостроительная корпорация представила на IV Форуме «Арктика – Регионы» линейку действующих и перспективных проектов для работы на Северном морском пути, освоения арктического шельфа, обеспечения северного завоза и развития экспедиционного судоходства. Как сообщили SeaNews в ОСК, в нее входят атомные и дизель-электрические ледоколы, грузовые и обеспечивающие суда, аварийно-спасательный флот, шельфовая техника, буксиры и пассажирские суда ледового класса.

    Сегодня основу ледокольного флота России составляют универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Четыре судна этой серии уже построены, еще три находятся в строительстве. Длина ледокола проекта 22220 составляет 173,3 метра, мощность – 60 МВт, ледопроходимость – до 2,8 метра.Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК

    Серийное строительство ледоколов проекта 22220 позволило сократить продолжительность работ. Если строительство головного атомного ледокола «Арктика» заняло около 7,5 лет, то серийный ледокол «Якутия» был завершен за 5 лет. Одновременно развивается производство ключевых элементов судового оборудования на российских предприятиях.

    Для решения задач проводки судов и обеспечения круглогодичной навигации в акваториях Арктики ОСК также располагает компетенциями по строительству линейных дизель-электрических ледоколов проектов 22600 и 21900М. Перспективная линейка включает портовый ледокол проекта 00905 и линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2.Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК

    Отдельное направление составляет флот обеспечения безопасности мореплавания. ОСК строит аварийно-спасательные суда проекта MPSV06M, предназначенные для поисково-спасательных работ, ликвидации последствий аварий, буксировки и оказания помощи судам в сложных климатических условиях. В перспективной линейке представлено аварийно-спасательное судно проекта IRV05.

    Корпорация развивает решения для снабжения удаленных районов и освоения шельфа. В числе реализованных проектов – ледокольные суда обеспечения проектов ARC121 и ARC130, морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» и самоподъемная плавучая буровая установка «Арктическая». Перспективные проекты включают судно для подводно-технических работ на морских нефтегазопромыслах, судно снабжения морских буровых установок проекта 22450, полупогружное судно для перевозки тяжеловесных крупногабаритных грузов и самоотвозный трюмный земснаряд проекта 05470.Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК

    Для обеспечения перевозок по СМП ОСК прорабатывает проекты грузовых судов высокого ледового класса. Среди них суда ледового класса Arc7: универсальные платформы – арктический контейнеровоз вместимостью 4 800 TEU и сухогруз; арктический газовоз грузовместимостью 174 тыс. куб. м.; универсальный снабженец.

    «Развитие Арктики требует не отдельных типов судов, а сбалансированной системы флота. Она должна включать ледоколы, транспортные суда, аварийно-спасательный и обеспечивающий флот, специализированную технику для шельфовых проектов. ОСК формирует такую линейку, опираясь на накопленный опыт строительства и эксплуатации техники в сложных ледовых условиях», – отметил директор lепартамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин.Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК

    «Производственные возможности ОСК для реализации арктических проектов будут расширяться в рамках развития крупнотоннажного судостроения. Комплексное развитие проектных и производственных компетенций позволит ОСК участвовать в создании флота для ключевых задач российской Арктики – от грузовых перевозок и ледовой проводки до освоения шельфа, обеспечения безопасности судоходства и пассажирских перевозок», – подчеркнули в госкорпорации.

    Фото: ОСК


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