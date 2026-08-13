Комплексная линейка судов для Арктики от ОСК

Объединенная судостроительная корпорация представила на IV Форуме «Арктика – Регионы» линейку действующих и перспективных проектов для работы на Северном морском пути, освоения арктического шельфа, обеспечения северного завоза и развития экспедиционного судоходства. Как сообщили SeaNews в ОСК, в нее входят атомные и дизель-электрические ледоколы, грузовые и обеспечивающие суда, аварийно-спасательный флот, шельфовая техника, буксиры и пассажирские суда ледового класса.

Сегодня основу ледокольного флота России составляют универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Четыре судна этой серии уже построены, еще три находятся в строительстве. Длина ледокола проекта 22220 составляет 173,3 метра, мощность – 60 МВт, ледопроходимость – до 2,8 метра.

Серийное строительство ледоколов проекта 22220 позволило сократить продолжительность работ. Если строительство головного атомного ледокола «Арктика» заняло около 7,5 лет, то серийный ледокол «Якутия» был завершен за 5 лет. Одновременно развивается производство ключевых элементов судового оборудования на российских предприятиях.

Для решения задач проводки судов и обеспечения круглогодичной навигации в акваториях Арктики ОСК также располагает компетенциями по строительству линейных дизель-электрических ледоколов проектов 22600 и 21900М. Перспективная линейка включает портовый ледокол проекта 00905 и линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2.

Отдельное направление составляет флот обеспечения безопасности мореплавания. ОСК строит аварийно-спасательные суда проекта MPSV06M, предназначенные для поисково-спасательных работ, ликвидации последствий аварий, буксировки и оказания помощи судам в сложных климатических условиях. В перспективной линейке представлено аварийно-спасательное судно проекта IRV05.

Корпорация развивает решения для снабжения удаленных районов и освоения шельфа. В числе реализованных проектов – ледокольные суда обеспечения проектов ARC121 и ARC130, морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» и самоподъемная плавучая буровая установка «Арктическая». Перспективные проекты включают судно для подводно-технических работ на морских нефтегазопромыслах, судно снабжения морских буровых установок проекта 22450, полупогружное судно для перевозки тяжеловесных крупногабаритных грузов и самоотвозный трюмный земснаряд проекта 05470.

Для обеспечения перевозок по СМП ОСК прорабатывает проекты грузовых судов высокого ледового класса. Среди них суда ледового класса Arc7: универсальные платформы – арктический контейнеровоз вместимостью 4 800 TEU и сухогруз; арктический газовоз грузовместимостью 174 тыс. куб. м.; универсальный снабженец.

«Развитие Арктики требует не отдельных типов судов, а сбалансированной системы флота. Она должна включать ледоколы, транспортные суда, аварийно-спасательный и обеспечивающий флот, специализированную технику для шельфовых проектов. ОСК формирует такую линейку, опираясь на накопленный опыт строительства и эксплуатации техники в сложных ледовых условиях», – отметил директор lепартамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин.

«Производственные возможности ОСК для реализации арктических проектов будут расширяться в рамках развития крупнотоннажного судостроения. Комплексное развитие проектных и производственных компетенций позволит ОСК участвовать в создании флота для ключевых задач российской Арктики – от грузовых перевозок и ледовой проводки до освоения шельфа, обеспечения безопасности судоходства и пассажирских перевозок», – подчеркнули в госкорпорации.

Фото: ОСК