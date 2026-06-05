Нефтемусоросборщик нового поколения «Север» от Ростеха

Специалисты холдинга «Ремвооружение» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) разработали нефтемусоросборщик нового поколения «Север», сообщили SeaNews в Ростехе. Многофункциональное судно способно за сутки очистить от разлива нефти водную поверхность площадью в миллионы квадратных метров.

Конструкторская документация на «Север» разработана 171-м отдельным конструкторско-технологическим бюро (входит в «Ремвооружение»). Спецсудно получило катамаранную схему и предназначено для портов, гаваней, рейдов, а также крупных речных участков, где нужно регулярно собирать пленки нефтепродуктов и мусор.

«На российском экологическом флоте растет потребность в обновлении специализированных судов: по отраслевым оценкам, в России их средний возраст сегодня превышает 30 лет, а нагрузка на портовую и речную инфраструктуру продолжает увеличиваться. В то же время угрозы разливов нефти и других загрязнений естественных акваторий остаются актуальными, а экологические требования растут. Проект „Север“ позволит обновить российский экологический флот и конкурировать с лучшими мировыми решениями в этом классе. Уровень извлечения нефти из воды по проекту закладывается более 92%, что выше, чем у аналогичных иностранных образцов. По расчетным данным, катамаран сможет ликвидировать разлив нефти площадью 1 квадратный километр (пятно тысячу на тысячу метров) за 10 часов, а при плохой погоде — за 15. При этом потенциальный ущерб от разлива одного такого пятна, как минимум, кратно дороже, чем стоимость постройки судна и его дальнейшей эксплуатации вместе взятых. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

«Север» разработан как многофункциональная платформа, способная как к эффективному реагированию во время чрезвычайных происшествий, так и к ежедневной эксплуатации. По проектным характеристикам длина судна — 24 м, ширина — 8,6 м, осадка — 1,73 м. Экипаж состоит из 4 человек. Катамаран способен собирать загрязнения на полосе воды шириной в 15 м, при этом обрабатывая около 100 тыс. квадратных метров за час. Потенциальный объем сбора загрязнений — до 120 тонн в сутки.

«Мы предлагаем „Север“ как серийное решение для портовой инфраструктуры, регионов, нефтегазовых компаний и операторов внутренних водных путей. Для потенциальных заказчиков это означает переход от модели эпизодического использования техники к комплексному экологическому обслуживанию акватории. Такой подход будет все более востребованным в условиях ужесточения экологических требований и роста стоимости простоев инфраструктуры. Важные преимущества нашего проекта — высокая скорость сбора загрязнений, увеличенные емкости и маневренность», — пояснил генеральный директор АО «171 ОКТБ» Анатолий Кольнер.

171-е отдельное конструкторско-технологическое бюро основано в 1937 году и изначально входило в состав технического отдела судоремонтного завода «Главсевморпуть». Сегодня организация входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех и осуществляет полный цикл работ по созданию проектно-конструкторской, технологической, организационной и нормативной документации для комплексного ремонта и модернизации морских судов и боевых кораблей.

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех