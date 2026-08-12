Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК завершает испытания линейки отечественного спасательного оборудования
12.08.2026

ОСК завершает испытания линейки отечественного спасательного оборудования

    • Предприятие ОСК Средне-Невский судостроительный завод завершает испытания комплексной линейки спасательных шлюпок и спусковых устройств собственного производства. Как сообщили SeaNews в ОСК, оборудование разработано для применения на российских судах различного назначения, включая ледоколы, суда обеспечения, танкеры, сухогрузы, рыболовецкие суда и морские объекты (буровые платформы). ОСК завершает испытания линейки отечественного спасательного оборудования

    Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Его цель – разработка, создание и внедрение в серийное производство отечественного судового комплектующего оборудования.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК разработаны спасательные и дежурные шлюпки вместимостью от 6 до 65 человек, а также спусковые устройства к ним. В состав линейки вошли дежурные шлюпки вместимостью 6, 8 и 15 человек, 16-местная свободнопадающая спасательная шлюпка и 65-местная спасательная шлюпка арктического исполнения.

    Арктическая модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до +45°С. Она предназначена для использования на ледоколах проектов 22220, 21900М и 21900М2.

    ОСК завершает испытания линейки отечественного спасательного оборудованияКорпуса шлюпок выполнены из стеклопластика. Применение композитных материалов позволяет обеспечить требуемые прочностные характеристики изделий и снизить их массу.

    Большинство опытных образцов уже изготовлено и прошло испытания. Часть изделий находится на завершающем этапе сертификации. Следующим этапом станет подготовка линейки к серийному производству и ее внедрение на российских судах.

    Создание линейки спасательного оборудования расширяет компетенции предприятия ОСК в области композитного судостроения. Новые разработки могут применяться при комплектации строящихся судов на предприятиях ОСК и других российских верфях – от крупных морских объектов до судов обеспечения.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.06.2026
    Электросудно «Пушкин» построили в Ленобласти
    ГТЛК приняла электросудно «Пушкин» на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области.
    ГТЛКСудостроениеэлектросуда
    0
    06.08.2026
    ГТЛК передала в лизинг две баржи-площадки
    Класс судов – М-СП 3,5 (лед 30), грузоподъемность – 2500 тонн.
    БаржаГТЛКЛизингСудостроение
    0
    03.03.2026
    Новое судно для Морспасслужбы
    Порт приписки – Большой порт Санкт-Петербург.
    "Янтарь"аварийно-спасательное судноСудостроение
    0
    11.03.2026
    ОСК передала заказчику новый краболов
    Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно и в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
    КраболовОСКпередача заказчикурыболовное судно
    0
    29.05.2026
    ОСК представила перспективы серийного строительства морского буксирного флота
    В рамках сессии «Порты Дальнего Востока» «Морского конгресса – Дальний Восток 2026»
    БуксирыОСКСудостроение
    0
    15.04.2026
    Передан заказчику пятый рыболовный траулер проекта СТ-192
    Суда проекта являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море.
    Адмиралтейские верфиОСКСудостроениеТраулер
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.08.2026 Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в первом полугодии 2026
    13.08.2026 Maersk увеличил выручку во втором квартале
    13.08.2026 Все порты Финляндии, 6 месяцев 2026
    11.08.2026 «Росатом» о контейнерном транзите по Севморпути
    10.08.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2026
    10.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    12.08.2026 ЕАЭС и Китай протестируют безбумажные технологии в жд перевозках
    11.08.2026 Новые правила регулирования внешней электронной торговли в ЕАЭС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •