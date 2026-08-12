ОСК завершает испытания линейки отечественного спасательного оборудования

Предприятие ОСК Средне-Невский судостроительный завод завершает испытания комплексной линейки спасательных шлюпок и спусковых устройств собственного производства. Как сообщили SeaNews в ОСК, оборудование разработано для применения на российских судах различного назначения, включая ледоколы, суда обеспечения, танкеры, сухогрузы, рыболовецкие суда и морские объекты (буровые платформы).

Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Его цель – разработка, создание и внедрение в серийное производство отечественного судового комплектующего оборудования.

На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК разработаны спасательные и дежурные шлюпки вместимостью от 6 до 65 человек, а также спусковые устройства к ним. В состав линейки вошли дежурные шлюпки вместимостью 6, 8 и 15 человек, 16-местная свободнопадающая спасательная шлюпка и 65-местная спасательная шлюпка арктического исполнения.

Арктическая модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до +45°С. Она предназначена для использования на ледоколах проектов 22220, 21900М и 21900М2.

Корпуса шлюпок выполнены из стеклопластика. Применение композитных материалов позволяет обеспечить требуемые прочностные характеристики изделий и снизить их массу.

Большинство опытных образцов уже изготовлено и прошло испытания. Часть изделий находится на завершающем этапе сертификации. Следующим этапом станет подготовка линейки к серийному производству и ее внедрение на российских судах.

Создание линейки спасательного оборудования расширяет компетенции предприятия ОСК в области композитного судостроения. Новые разработки могут применяться при комплектации строящихся судов на предприятиях ОСК и других российских верфях – от крупных морских объектов до судов обеспечения.

Фото: ОСК