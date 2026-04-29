Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК открыла учебную площадку по крупноблочному строительству судов
29.04.2026

    • ОСК открыла учебную площадку по крупноблочному строительству судовНа «Адмиралтейских верфях» ОСК торжественно открыли Фабрику процессов «Крупноблочное строительство», сообщили SeaNews в Объединеной судостроительной корпорации. Проект реализуется при участии департамента развития производственной системы ОСК силами специалистов предприятия.

    В торжественной церемонии приняли участие и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам «Адмиралтейских верфей» Марина Кулагина, начальник управления по инновационному развитию и операционной эффективности предприятия Петр Иванов, а также представители обществ Группы ОСК – обучающиеся первого потока модуля.

    Фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, которая имитирует реальные производственные и бизнес-процессы с применением инструментов бережливого производства на примере строительства научно-экспедиционного судна ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».

    Участники «фабрики» собираются в команду и берут на себя роли – от директора и начальника цеха до логиста и рядового сотрудника. Задачей является выстраивание собственного производственного процесса максимально эффективно, экономия времени и материалов и одновременно с этим получение максимума прибыли и снижение себестоимость продукции.

    «Сегодня мы открываем новую учебную площадку – Фабрику процессов «Крупноблочное строительство». Она станет драйвером развития производственной системы и повышения операционной эффективности, как «Адмиралтейских верфей», так и предприятий Группы ОСК. Именно эта площадка даст нам возможность показать, как влияют инструменты бережливого производства и развитие технологий на изменение сроков строительства корабля и эффективность предприятия в целом», – подчеркнул начальник управления по инновационному развитию и операционной эффективности Адмиралтейских верфей ОСК Петр Иванов.

    Практическое использование инструментов и полученных знаний после обучения позволит предприятиям Группы ОСК оптимизировать производственную систему и существенно повысить производительность труда, сократить затраты, а также повысить эффективность основных производственных процессов и качество выпускаемой продукции.

    Программа обучения на Фабрике процессов длится всего один день. Данную разработку специалистов «Адмиралтейских верфей» планируется тиражировать на все предприятия ОСК.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

  •  



    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •