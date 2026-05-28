ОСК о ключевых направлениях развития судостроения на Дальнем Востоке

Объединенная судостроительная корпорация представила подходы к развитию судостроения на Дальнем Востоке в первый день проходящего во Владивостоке Морского конгресса ‒ Дальний Восток 2026. В выступлениях спикеров было отмечено, что регион должен рассматриваться не только как отдельная производственная площадка, но и как важнейший элемент опорного транспортно-промышленного каркаса страны.

Дальний Восток занимает особое место в системе российских транспортных коридоров, подчеркнули в ОСК. Здесь сходятся задачи развития Северного морского пути, арктической логистики, внутренних водных путей, портовой инфраструктуры, международного транзита и транспортного обеспечения удаленных территорий. Для судостроительной отрасли это означает необходимость перехода от реализации отдельных проектов к комплексной программе развития флота, верфей, инфраструктуры и кооперации.

«Дальневосточное судостроение должно стать частью единой транспортной и промышленной модели страны. Нам необходимо строить флот не абстрактно «под рынок”, а исходя из понятной грузовой базы, перспективных маршрутов, потребностей регионов и долгосрочной загрузки производственных мощностей», ‒ отметил заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

Дальнейшее развитие СМП потребует значительного обновления флота. До 2035 года потребность оценивается в 100 грузовых судов, 18 ледокольных судов и 46 аварийно-спасательных судов. Для Дальнего Востока это имеет стратегическое значение, поскольку регион является восточной опорой СМП и точкой сопряжения арктической логистики с портами Тихоокеанского бассейна.

Следующим этапом развития арктической логистики станет формирование Трансарктического транспортного коридора. В ОСК подчеркивают, что ТТК ‒ это не просто расширение Северного морского пути, а новая мультимодальная транспортная система, объединяющая морские, речные, железнодорожные, автомобильные и портовые элементы. Потенциальный грузопоток по ТТК оценивается более чем в 100 млн тонн.

Реализация такого проекта потребует синхронизации развития судов ледового класса, аварийно-спасательного флота, портовой инфраструктуры, железнодорожных подходов, внутренних водных путей и перевалочных узлов. Для судостроения это формирует спрос на широкий спектр судов: крупнотоннажные транспортные суда, ледокольный флот, суда обеспечения, речные суда и суда смешанного плавания, портовый и вспомогательный флот.

Одним из драйверов развития водного транспорта на Дальнем Востоке, по оценке ОСК, может стать государственно-частное партнерство. Этот механизм особенно актуален для пассажирских, туристических и региональных перевозок, где строительство судов должно быть увязано с развитием береговой инфраструктуры, причалов, сервисной базы, маршрутной сети и гарантированной загрузки.

Одной из ключевых производственных площадок ОСК в регионе является Амурский судостроительный завод, который может рассматриваться как опорная площадка для строительства сложных гражданских судов, включая аварийно-спасательные, промысловые, буксиры ледового класса, научно-экспедиционные суда, а также оборудование для нефтедобычи.

Еще одним стратегическим проектом ОСК на Дальнем Востоке является строительство новой верфи в бухте Промежуточная вблизи Владивостока. Площадка ориентирована на строительство крупнотоннажных судов торгового флота: газовозов, танкеров, балкеров и контейнеровозов. Проектная мощность верфи может составить до 12 судов в год.

Проектом предусматриваются эллинг на четыре стапельных места, плавучий док грузоподъемностью 50 тыс. тонн, сухой док размером 350 на 90 метров, а также сборочно-сварочное производство секций размером до 48 на 48 метров. Площадка расположена в черте Владивостока, имеет закрытую акваторию 80 гектаров, производственную территорию 130 гектаров и потенциальную металлообработку около 250 тыс. тонн в год. В настоящее время прорабатываются исходные данные для дальнейшей разработки концептуального проекта верфи и ведется организационно-технологическая подготовка к предварительным инженерным изысканиям.

К числу приоритетных задач ОСК на Дальнем Востоке относится определение спроса на строительство гражданского флота на верфях ДФО, прежде всего на Амурском судостроительном заводе и будущей новой верфи ОСК во Владивостоке. Также корпорация считает необходимым совместно с Минтрансом России и Минпромторгом России разработать механизмы развития опорного каркаса логистики Дальнего Востока со сквозным управлением грузовой базой и флотом судов.

Кроме того, ОСК предлагает проработать программу государственного субсидирования дальневосточных верфей с учетом региональной специфики, удаленности, стоимости логистики, кадровых ограничений и высокой капиталоемкости проектов. Отдельным направлением должна стать поддержка государственно-частного партнерства в пассажирском и круизном водном транспорте.

«Развитие судоходства и судостроения на Дальнем Востоке невозможно обеспечить силами одной компании или одного ведомства. Необходима координация государства, регионов, судостроителей, грузовладельцев, перевозчиков, портов, проектных организаций, поставщиков оборудования и финансовых институтов. Только так можно перейти от обсуждения потенциала к формированию реализуемой программы действий», ‒ подчеркнул К.Торопов.

В корпорации отмечают, что развитие судостроения на Дальнем Востоке должно быть встроено в транспортную, промышленную и инвестиционную стратегию региона. Основной задачей становится формирование единой модели, в которой грузовая база, маршруты, парк судов, производственные мощности, финансирование и меры государственной поддержки будут рассматриваться как взаимосвязанные элементы.

