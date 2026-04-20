Спущен на воду новый краболов проекта 03141

На Восточной верфи (управляющая компания – Амурский судостроительный завод ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Ительмен» проекта 03141, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной компании. Судно построено в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде.

«Ительмен» – десятый из серии краболовов, строящейся на предприятии в рамках государственной программы инвестиционных квот.

В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса. Краболов может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и для замораживания продукции в море и транспортировки ее на берег. При неизменных внешних обводах корпуса, энергетической установки и основного комплекта оборудования судно можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

Судно обладает высокими мореходными качествами и энергосберегающими характеристиками, обеспечивая эффективную и безопасную эксплуатацию в неограниченном районе плавания, в том числе в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать краболов в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний «Ительмен» будет передан заказчику для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Характеристики судна проекта 03141:

Длина – 63,27 м;

Ширина – 10,6 м;

Высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м;

Валовая вместимость – 1048 т;

Мощность ГД – 1618 кВт;

Скорость – 14 узлов;

Экипаж – 21 человек;

Автономность – 45 суток;

Установки для хранения и переработки краба;

Современное навигационное и промысловое оборудование.

