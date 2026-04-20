Краболов Ительмен спуск ОСК
20.04.2026

Спущен на воду новый краболов проекта 03141

    • На Восточной верфи (управляющая компания – Амурский судостроительный завод ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Ительмен» проекта 03141, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной компании. Судно построено в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде.

    «Ительмен» – десятый из серии краболовов, строящейся на предприятии в рамках государственной программы инвестиционных квот.

    В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса. Краболов может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и для замораживания продукции в море и транспортировки ее на берег. При неизменных внешних обводах корпуса, энергетической установки и основного комплекта оборудования судно можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

    Судно обладает высокими мореходными качествами и энергосберегающими характеристиками, обеспечивая эффективную и безопасную эксплуатацию в неограниченном районе плавания, в том числе в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать краболов в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

    После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний «Ительмен» будет передан заказчику для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

    Характеристики судна проекта 03141:

    • Длина – 63,27 м;
    • Ширина – 10,6 м;
    • Высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м;
    • Валовая вместимость – 1048 т;
    • Мощность ГД – 1618 кВт;
    • Скорость – 14 узлов;
    • Экипаж – 21 человек;
    • Автономность – 45 суток;
    • Установки для хранения и переработки краба;
    • Современное навигационное и промысловое оборудование.

    Фото: ОСК


