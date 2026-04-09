Глобальный портфель судостроительных заказов на пике
09.04.2026

    • Глобальный портфель заказов на строительство судов достиг самого высокого показателя за последние 17 лет. К концу третьего квартала компенсированная валовая вместимость строящихся и заказанных судов составила 191 млн тонн, что соответствует 17% всего существующего тоннажа, сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные BIMCO.

    В течение первого квартала 2026 года было размещено на 40% больше заказов, чем годом ранее, суммарной компенсированной валовой вместимостью 17,6 млн тонн. При этом число заказанных танкеров выросло в три раза, На этот тип судов приходится 32% всех заказов. Также увеличилось число заказов на строительство СПГ-газовозов.

    При существенном росте в первом квартале 2026 года к аналогичному периоду прошлого года, в сравнении с предыдущим кварталом объем новых заказов сократился на 17%.

    В среднем на протяжении 2020-х годов заказов размещается на 47% больше, чем в 2010-х, что обусловлено благоприятной рыночной конъюнктурой в крупнейших сегментах, необходимостью обновления флота и, в целом, ростом флота. Результатом стал рост цен на строительство и увеличение сроков строительства. 57% из заказанных в этом году судов планируются к сдаче после 2028 года.

    В сегменте нефтеналивных танкеров соотношение портфель заказов соответствует 22% действующего флота, танкеров-продуктовозов – 19%, СПГ-газовозов – 40%, контейнеровозов – 37%.

    Основным выбором заказчиков остаются китайские верфи, в первом квартале 2026 года они получили 70% новых заказов. 20% досталось южнокорейским судостроительным предприятиям. На долю Японии приходится всего 1% размещенных в первом квартале этого года заказов. В абсолютных показателях объем полученных японскими верфями заказов упал на 83% к показателю первого квартала прошлого года, что, по оценке BIMCO, отражает нехватку мощностей, большими сроками строительства и снижением конкурентоспособности.

    В среднесрочной перспективе рост заказов может замедлиться с учетом высоких цен и длительных сроков строительства, а также неустойчивой ситуации на рынке в связи с ближневосточным кризисом и недостаточным предложением альтернативных видов топлива.

    Фото: Shipspotting / PhotoSG


