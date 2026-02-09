Информационно-аналитическое агентство
Eng
Чуть меньше самых больших
09.02.2026

Чуть меньше самых больших

    • A.P. Moller — Maersk разместил заказ на строительство 8 крупнотоннажных контейнеровозов на верфи New Times Shipbuilding Co. Ltd. в Китае, сообщили SeaNews в группе.

    Все суда новой серии будут иметь одинаковые характеристики, их контейнеровозместимость составит 18,6 тыс. TEU, длина – 366 м, ширина – 58,6 м.

    Как отмечают в Maersk, они более компактны, чем существующие на сегодня самые большие контейнеровозы длиной 400 м, соответственно, допускают более гибкое использование на сервисах.

    Двигатели на новые 18-тысячники поставят двухтопливные, работающие как на традиционном бункерном топливе, так и на СПГ.

    Сдача судов серии намерена в 2029-2030 годах.

    С учетом нового заказа, портфель заказов Maersk теперь состоит из 33 судов, из них четыре должны быть сданы в течение этого года.

    Фото: Shipspotting / Lyndon Henry


    • Добавить комментарий

