ОСК траулер Капитан Юнак
15.04.2026

Передан заказчику пятый рыболовный траулер проекта СТ-192

    • На предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 «Капитан Юнак». Это пятое судно, построенное в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании.

    Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, на сегодняшний день суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции.

    Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн минтая. Промысел ведется в Охотском и Беринговом морях. Особенностями нового поколения траулеров являются значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей.

    Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные «Адмиралтейскими верфями» для РРПК, уже ведут промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и зарекомендовали себя как лидеры по вылову и переработке рыбной продукции.

    «Это суперэффективный траулер, способный находиться в автономном плавании до 45 суток. Здесь созданы все условия для экипажа, и я надеюсь, что этот траулер, как и предыдущие его «братья», будет показывать такие же результаты в море. А они действительно впечатляющие, и вылов доходит до 60 тысяч тонн», – отметил на церемонии руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

    Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Юнак» заложен в июне 2021 года, спущен на воду в сентябре 2024 года. В настоящее время на южном стапеле Адмиралтейских верфей ОСК продолжается строительство седьмого и восьмого в серии БМРТ проекта СТ-192 ‒ «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков».

    Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192:

    • вместимость грузовых трюмов – 5620 м3;
    • длина – 108,2 м;
    • ширина – 21 м;
    • автономность по запасам топлива – 45 суток;
    • экипаж – до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;
    • скорость – 16 узлов.

    Российский морской регистр судоходства: (RMRS) KM * I A Super (hull) ICE 3 (power) AUT 1 REF BWM (T) Fishing Vessel.

    Фото: ОСК


    Новости по теме
    13.02.2026
    ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»
    Сухогруз построен по заказу Астраханского порта и будет эксплуатироваться на Каспии.
    ОСКпередача заказчикуСудостроениеСухогруз
    0
    13.04.2026
    Крыловский центр преобразуют
    В Национальный исследовательский центр судостроения
    Крыловский государственный научный центрРеорганизацияСудостроение
    0
    03.02.2026
    Китайское судостроение сохраняет лидерство
    16-й год подряд
    2025КитайСудостроение
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0
    09.04.2026
    Глобальный портфель судостроительных заказов на пике
    Глобальный портфель заказов на строительство судов достиг самого высокого показателя за последние 17 лет.
    портфель заказовСудостроение
    0
    14.01.2026
    Реализован первый этап проекта по созданию отечественных малооборотных двигателей
    Для крупнотоннажного флота
    ИнновацииОСКсудовой двигательТехнологии
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    13.04.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
