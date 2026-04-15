Передан заказчику пятый рыболовный траулер проекта СТ-192

На предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 «Капитан Юнак». Это пятое судно, построенное в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании.

Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, на сегодняшний день суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции.

Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн минтая. Промысел ведется в Охотском и Беринговом морях. Особенностями нового поколения траулеров являются значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей.

Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные «Адмиралтейскими верфями» для РРПК, уже ведут промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и зарекомендовали себя как лидеры по вылову и переработке рыбной продукции.

«Это суперэффективный траулер, способный находиться в автономном плавании до 45 суток. Здесь созданы все условия для экипажа, и я надеюсь, что этот траулер, как и предыдущие его «братья», будет показывать такие же результаты в море. А они действительно впечатляющие, и вылов доходит до 60 тысяч тонн», – отметил на церемонии руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Юнак» заложен в июне 2021 года, спущен на воду в сентябре 2024 года. В настоящее время на южном стапеле Адмиралтейских верфей ОСК продолжается строительство седьмого и восьмого в серии БМРТ проекта СТ-192 ‒ «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков».

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192:

вместимость грузовых трюмов – 5620 м3;

длина – 108,2 м;

ширина – 21 м;

автономность по запасам топлива – 45 суток;

экипаж – до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;

скорость – 16 узлов.

Российский морской регистр судоходства: (RMRS) KM * I A Super (hull) ICE 3 (power) AUT 1 REF BWM (T) Fishing Vessel.

Фото: ОСК