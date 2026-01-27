Самый большой автомобилевоз в мире

HMM приняла в эксплуатацию автомобилевоз вместимостью 10,8 тыс. условных автомобилей (CEU). Судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в состав Китайской Государственной Судостроительной Корпорации.

Как отмечает Splash24/7, это третий автомобилевоз рекордной вместимости, сданный китайскими верфями менее чем за год.

Предыдущий самый большой автомобилевоз, «Anji Ansheng», имел вместимость «всего» 9,5 тыс. CEU.

Новый рекордсмен имеет 230 метров в длину и 14 палуб, он оснащен двигателем, работающим на сжиженным природном газе.

Если в 2014-2015 годах типичный автомобилевоз PCTC на магистральных трейдах Азия – Европа имел вместимость 6-7 тыс. CEU, то сегодня средние мегаавтомобилевозы могут перевозить 8,5-9,5 тыс. автомобилей.

А сейчас в процессе строительства находятся еще четыре систершипа первого в мире автомобилевоза-десятитысячника.

Фото: Splash24/7 / Guangzhou Shipyard International