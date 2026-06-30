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Амурский судостроительный завод проходит реконструкцию
30.06.2026

Амурский судостроительный завод проходит реконструкцию

    • Амурский судостроительный завод проходит реконструкциюВ рамках Программы модернизации ОСК на Амурском судостроительном заводе ведется реконструкция производственной инфраструктуры, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации.

    Модернизация завода предполагает реконструкцию пяти объектов капитального строительства: корпусообрабатывающего, механического, сборочно-сварочного цехов, доковой насосной станции и цеха изготовления дельных вещей. Общая площадь реконструируемых производственных площадок ‒ более 100 тыс. кв. м.

    В 2026 году на объектах запланированы работы по замене систем вентиляции, отопления, электроснабжения, газоснабжения и пожаротушения.

    Амурский судостроительный завод проходит реконструкциюВ корпусообрабатывающем цехе выполняются работы по замене промышленных полов. Дополнительно для работников цеха будет построен новый административно-бытовой корпус. В механическом цехе строители усиливают стены, устанавливают новое кровельное покрытие.

    На всех объектах ведутся фасадные работы, монтируются навесные вентилируемые фасады и витражи. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона 2026 года.

    Также в настоящее время на доковой насосной станции ведутся работы по устройству силовых полов, после чего там начнется монтаж технологического оборудования ‒ установка новых насосных агрегатов и задвижек.

    Программа модернизации реализуется ОСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

    1 июля 2026 года предприятие отмечает 90 лет со дня пуска в промышленную эксплуатацию.

    Фото: ОСК


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