Новое судно для Морспасслужбы

Новое аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 пополнило флот ФГБУ «Морспасслужба». Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на судне состоялась на судостроительном заводе «Янтарь».

В церемонии поднятия флага приняли участие руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов и директор Балтийского филиала учреждения Андрей Сериков.

Аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 построено по заказу Министерства промышленности и торговли РФ.

Судно имеет неограниченный район плавания и способно выполнять широкий спектр задач в открытом море. Порт приписки – Большой порт Санкт-Петербург.

Фото: Росморречфлот