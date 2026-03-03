Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новое судно для Морспасслужбы
03.03.2026

Новое судно для Морспасслужбы

    • Новое аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 пополнило флот ФГБУ «Морспасслужба». Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на судне состоялась на судостроительном заводе «Янтарь».

    В церемонии поднятия флага приняли участие руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов и директор Балтийского филиала учреждения Андрей Сериков.

    Аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 построено по заказу Министерства промышленности и торговли РФ.

    Судно имеет неограниченный район плавания и способно выполнять широкий спектр задач в открытом море. Порт приписки – Большой порт Санкт-Петербург.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2026
    Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей
    Подписали Центр продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт»
    ДвигательКонтрактОСКСудостроение
    0
    19.02.2026
    Заложен первый в 2026 году сухогруз проекта RSD59
    Церемония прошла на заводе «Красное Сормово».
    закладка суднаКрасное СормовоСудостроениеСухогруз
    0
    16.01.2026
    COSCO заказывает контейнеробалкеры
    Или балкероконтейнеровозы
    COSCOбалкерыКонтейнеровозыСудостроение
    0
    27.01.2026
    Самый большой автомобилевоз в мире
    Построен а Китае
    HMMАвтомобилевозСамый большойСудостроение
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0
    20.01.2026
    Запущено производство изоляции для судостроения
    Основными потребителями продукции станут судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском краях.
    ИзоляцияПроизводствоСудостроениеТехнониколь
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    02.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%
    27.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026
    27.02.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •