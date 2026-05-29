ОСК представила перспективы серийного строительства морского буксирного флота

Объединенная судостроительная корпорация представила планы по обновлению и серийному строительству морского буксирного флота в рамках сессии «Порты Дальнего Востока» «Морского конгресса – Дальний Восток 2026».

В своем выступлении заместитель директора Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Наталья Ошикер остановилась на текущей структуре и состоянии буксирного флота в России. На 2026 год насчитывается 510 действующих морских буксиров, а их средний возраст составляет 28 лет. В разрезе судов по ледовому классу самое большое количество судов эксплуатируется с классом Ice 2, но при этом группа арктических буксиров (Arc4, Arc5, Arc6) составляет порядка 44% судов, что обусловлено спецификой географического положения российских портов, большинство из которых являются замерзающими. Более того, в более суровые зимы портовые буксиры с ледовым классом вполне могут выполнять вспомогательную функцию малых портовых ледоколов. При этом, согласно прогнозам, к 2035 году ожидается увеличение общего количества судов до 633 единиц, что требует масштабного обновления флота.

ОСК представила целую линейку перспективных проектов для строительства на верфях корпорации.

Концепт-проект буксира-кантовщика NE026 разработан в соответствии с приказом дальневосточного порта. Достаточно компактный буксир, габариты которого позволяют ему работать в стесненных условиях порта, а винторулевые колонки с насадками дают большую удельную тягу и повышенную маневренность.

Концепт-проект многофункционального буксира NE034 ледового класса Arc4 разработан для эксплуатации в районе морского порта Петропавловск-Камчатский, в целях обеспечения безопасности швартовых операций в порту, захода в порт судов длиной 201-220 метров, также обеспечения работ в акватории порта, в том числе буксировочных и кантовочных операций по пожаротушению и ликвидации аварийных разливов нефти, операций по снабжению для обеспечения гидростроительных и иных работ в акватории порта.

Арктический эскортный буксир проекта NE050.1 способен осуществлять кантовку крупнотоннажных судов водоизмещением до 120 тыс. тонн. Буксир предназначен для работы в арктическом климате и оснащен системой подогрева Winterization для эксплуатации при температурах до -40 градусов.

Ключевым проектом для строительства на дальневосточной верфи Амурского судостроительного завода ОСК является специализированный тип буксира – аварийно-спасательное судно IRV05. Судно предназначено для патрулирования, буксировки в разреженных льдах и эвакуации людей. Серия первоначально предполагалась в количестве 8 единиц.

«Представленные перспективные проекты учитывают все требования к современному флоту: от высокой маневренности и улучшенной логистики жилых пространств до способности работать в суровых арктических условиях. Именно серийный подход способен снизить производственные риски, повысить предсказуемость сроков и обеспечить заказчикам более понятную экономику строительства», – отметила Н.Ошикер.

