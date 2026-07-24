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ОСК представила стратегию серийного развития гражданского судостроения
24.07.2026

ОСК представила стратегию серийного развития гражданского судостроения

    • На конференции «Судостроение – стратегия 2026», прошедшей 23 июля в Санкт-Петербурге, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила подход к развитию серийного строительства гражданских судов. О текущем состоянии рынка, механизмах формирования устойчивого спроса и задачах по долгосрочной загрузке верфей выступил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин. Об этром сообщает пресс-служба корпорации.

    По оценкам экспертов, потребность в обновлении гражданского флота исчисляется сотнями судов, однако пока не превращается в сопоставимый объем новых контрактов – ключевой задачей отрасли становится не столько определение объема необходимого флота, сколько формирование устойчивого платежеспособного спроса и ритмичной загрузки верфей.

    По итогам 2025 года на российских верфях было законтрактовано 36 гражданских судов – минимальное значение за последние десять лет, тогда как в среднем за 2016–2025 годы ежегодно контрактовалось около 126 судов на сумму порядка 318 млрд рублей, а стратегическая потребность оценивается порядка в 1600 судов до 2036 года.

    «Дефицита потребности в новых судах у нас нет. Основной дефицит – это подготовленные к контрактации проекты. Задача отрасли состоит в том, чтобы преобразовать общую потребность в долгосрочные серийные заказы с понятной экономикой и подтвержденным финансированием», – отметил М. Афонютин.

    В числе факторов, сдерживающих контрактацию, спикер выделил высокую стоимость заемных средств, ограниченный объем действующих мер поддержки, регуляторные требования, не всегда синхронизированные с готовностью российского производства судового комплектующего оборудования, а также риски судовладельца, связанные с изменением стоимости материалов и условий кредитования за длительный срок строительства.

    Отдельно в выступлении М. Афонютина была затронута тема экономики судовладельца и ставки лизинга. По расчетам, при сроке лизинга 25 лет, операционных расходах судовладельца порядка 3100 долларов в сутки и курсе 80 рублей за доллар, приемлемая для судовладельца ставка финансирования составляет около 4,5-4,6 процента годовых – рост ставки до 7,6 процента увеличивает ежемесячный лизинговый платеж на несколько миллионов рублей и требует либо повышения тайм-чартерного эквивалента, либо снижения стоимости судна. Последнее может быть достигнуто путем выхода на серийное строительство и платформенные решения, такие как разработанная ОСК «Платформа № 1».

    В качестве примера действующих мер поддержки спикер привел параметры проекта новой программы Фонда развития промышленности (ФРП) «Лизинг судов водного транспорта», рассчитанной на 2026–2029 годы и предусматривающей бюджетное финансирование в объеме 44,5 млрд рублей, из которых 8,1 млрд рублей приходится на 2026 год. Программа позволит удерживать предельную средневзвешенную ставку не выше 4,5 процента годовых для пассажирских судов и не выше 8 процентов – для грузовых, рыбопромысловых судов и технического флота, при сроке займа до 25 лет для грузовых судов и до 15 лет для пассажирских. Оператором механизма выступает ФРП, проводящий отбор лизинговых компаний и проектов.

    «Программа ФРП – значимый и необходимый отраслевой инструмент. На наш взгляд необходимо проработать снижение ставок для грузовых судов до 4,5-4,6 процента годовых. Это позволит обеспечить приемлемую экономику заказчиков», – подчеркнул М. Афонютин.

    Фото: пресс-служба ОСК


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