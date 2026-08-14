Концепция развития автономных необитаемых подводных аппаратов малого класса

Объединенная судостроительная корпорация представила на IV Форуме «Арктика – Регионы» концепцию развития автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) малого класса. Как сообщили SeaNews в ОСК, аппараты массой от 50 до 300 кг рассматриваются как перспективная основа для создания робототехнических комплексов в интересах морских исследований, изысканий на шельфе, мониторинга и обследования подводной инфраструктуры.

«ОСК обладает опытом разработки подводной робототехники различных классов. В числе существующих решений корпорации пройден полный технологический цикл, как автономных аппаратов от малого (легкого) класса типа «Амулет», «Юнона», «РИФ», среднего – «Клависин» и тяжелого «Витязь», так и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) всех типоразмеров от легкого до рабочего (тяжелого) класса. Накопленные компетенции формируют основу для дальнейшей проработки перспективных комплексов с учетом требований к автономности, взаимозаменяемости модулей полезной нагрузки, энергетики и составу комплекса под цели заказчика», – говорится в сообщении.

«Основными направлениями работы блока инжиниринга ОСК по созданию современных автономных необитаемых подводных аппаратов являются разработка унифицированных решений, повышение автономности аппаратов, расширение спектра носителей и повышение возможностей управления робототехническими комплексами. Совершенствуется комплексная обработка данных, получаемых в рамках эксплуатации МРТК. Отдельное внимание уделяется снижению стоимости жизненного цикла изделий и проработке технологий группового применения в интересах нефтегазовой отрасли», – отметил в своем выступлении руководитель портфеля проектов блока инжиниринга ОСК Олег Власов.

Легкий класс АНПА сочетает компактность, возможность применения с различных носителей и адаптацию к конкретным задачам заказчика. Перспективы его развития связаны с использованием унифицированных модулей, совершенствованием бортовых систем, расширением функциональных возможностей комплексов и повышением уровня автономности.

АНПА могут применяться для морских биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений также подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, автоматизированная инспекция судов и подводной инфраструктуры.

Концепция автономного применения подводных аппаратов предусматривает повышение интеллектуализации бортовых вычислительных систем. Среди направлений дальнейшей работы специалистов ОСК – развитие алгоритмов распознавания объектов, повышение сложности и интеллектуализации выполняемых миссий, а также увеличение продолжительности автономной работы аппаратов.

Отдельное направление разработок связано с групповым применением АНПА. Несколько аппаратов могут действовать в различных построениях и на заданных глубинах, формируя распределенную систему наблюдения и исследований в морской среде. Такой подход представляет интерес для морской сейсморазведки, поскольку позволяет создавать сейсморегистрирующие системы с распределенной архитектурой под заданную площадь и прорабатывать новые технологии выполнения работ.

Важной частью развития подводных робототехнических комплексов является совершенствование энергетических систем. ОСК прорабатывает развитие, как на базе классических вариантов литий-ионных аккумуляторных модулей, так и возможности применения систем типа ВНЭУ. Эти решения направлены на повышение автономности АНПА, расширение районов их применения и увеличение состава доступной полезной нагрузки.

Одно из самых перспективных и востребованных направлений – создание резидентной подводной робототехники. Такой подход предусматривает длительное размещение АНПА в районе выполнения работ и требует существенной интеграции с заказчиком. Ключевые технологические стеки в этой сфере, которые активно прорабатываются в периметре ОСК – это бесконтактные системы подзаряда аккумуляторных батарей, расширение возможностей передачи данных по различным каналам связи и формирование развитой системы технического обслуживания и поддержки клиентов.

«Развитие автономных необитаемых подводных аппаратов является частью работы ОСК по созданию отечественных морских робототехнических комплексов нового поколения. Корпорация продолжит проработку технологических решений для мониторинга, изысканий, исследований и обследования объектов морской инфраструктуры», – подчеркнул О.Власов.

Фото: ОСК