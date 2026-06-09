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09.06.2026

В Шлиссельбурге заложен лоцманский катер

    • Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства началось строительство нового высокоскоростного лоцманского катера проекта 24320. Как сообщает пресс-служба Регистра, церемония закладки состоялась на производственной площадке предприятия «Марин Про Метал Ботс» в Шлиссельбурге 4 июня.

    Российский морской регистр на торжественном мероприятии представляли заместитель директора Балтийского филиала Сергей Демин и главный инженер-инспектор Шлиссельбургского участка Балтийского филиала Виталий Лекомцев.

    Судно строится по проекту ООО «Форсс Технологии», заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт». Техническое наблюдение за судном в постройке осуществляют специалисты Шлиссельбургского участка Балтийского филиала Российского морского регистра.

    Основные характеристики судна:

    • длина – 18,41 м;
    • ширина – 5,6 м;
    • высота борта – 2,72 м;
    • осадка – 1,06 м;
    • материал корпуса и надстройки – алюминиево-магниевый сплав.

    Как пояснили специалисты Регистра, проектирование осуществляется с учетом требований к судам с функцией самовосстановления из опрокинутого состояния. Такие суда обладают возможностью самовосстановления без каких-либо дополнительных действий при любом угле крена, а двигательная установка таких судов и ее системы сохраняют работоспособность после того, как судно самовосстановится.

    Судно предназначено для доставки и безопасной передачи с борта на борт лоцманов, перевозки и передачи на другие суда специального и производственного персонала в акватории порта, на рейдах или в море, а также при необходимости может обеспечить экстренную эвакуацию экипажа с судна.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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