В Шлиссельбурге спустили на воду сухогруз «Архип Куинджи»

5 августа 2026 года на предприятии ОСК Невский судостроительно-судоремонтный завод состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогрузного судна проекта RSD59 «Архип Куинджи» класса «Волго-Дон макс». Как сообщили SeaNews в ОСК, судно строится по заказу лизинговой компании ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг заказчику и предназначено для работы как на морских, так и на внутренних водных путях.

Новый сухогруз назван в честь русского художника-пейзажиста Архипа Куинджи и является пятым судном в серии проекта RSD59, реализуемой на производственной площадке Невского ССЗ. Спуск судна на воду завершает важный этап строительства на стапеле, дальнейшая его достройка и оснащение, наладочные работы и последующие испытания будут проводиться на достроечной набережной завода и далее на ходовых испытаниях.

Судно предназначено для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов – генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Строительство серии многоцелевых сухогрузов проекта RSD59 на Невском судостроительно-судоремонтном заводе выполняется в рамках комплексной программы обновления флота российских грузоперевозчиков и развития внутренних водных путей. Такие суда позволяют повысить эффективность перевозки грузов, формируя устойчивую транспортную инфраструктуру для промышленности и аграрного сектора, отметили в ОСК.

Участие лизинговой компании ОСК «Машпромлизинг» в проекте обеспечивает заказчикам доступ к современному флоту на основе гибких финансовых инструментов, что способствует серийному строительству судов, загрузке верфей и развитию судостроительной кооперации, отметили в Госкорпорации.

Фото: ОСК