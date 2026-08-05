Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК Архип Куинджи спуск на Невском ССЗ
05.08.2026

В Шлиссельбурге спустили на воду сухогруз «Архип Куинджи»

    • 5 августа 2026 года на предприятии ОСК Невский судостроительно-судоремонтный завод состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогрузного судна проекта RSD59 «Архип Куинджи» класса «Волго-Дон макс». Как сообщили SeaNews в ОСК, судно строится по заказу лизинговой компании ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг заказчику и предназначено для работы как на морских, так и на внутренних водных путях.

    Новый сухогруз назван в честь русского художника-пейзажиста Архипа Куинджи и является пятым судном в серии проекта RSD59, реализуемой на производственной площадке Невского ССЗ. Спуск судна на воду завершает важный этап строительства на стапеле, дальнейшая его достройка и оснащение, наладочные работы и последующие испытания будут проводиться на достроечной набережной завода и далее на ходовых испытаниях.

    Судно предназначено для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов – генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

    Строительство серии многоцелевых сухогрузов проекта RSD59 на Невском судостроительно-судоремонтном заводе выполняется в рамках комплексной программы обновления флота российских грузоперевозчиков и развития внутренних водных путей. Такие суда позволяют повысить эффективность перевозки грузов, формируя устойчивую транспортную инфраструктуру для промышленности и аграрного сектора, отметили в ОСК.

    Участие лизинговой компании ОСК «Машпромлизинг» в проекте обеспечивает заказчикам доступ к современному флоту на основе гибких финансовых инструментов, что способствует серийному строительству судов, загрузке верфей и развитию судостроительной кооперации, отметили в Госкорпорации.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.04.2026
    Спущен на воду новый краболов проекта 03141
    После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний судно будет передано заказчику для работы в Дальневосточном бассейне.
    КраболовОСКРыбакиСудостроение
    0
    03.07.2026
    ОСК примет участие в создании международной арктической станции
    ОСК присоединилась к реализации проекта по созданию Международной арктической станции «Снежинка».
    АрктикаОСКполярная станцияСнежинка
    0
    13.02.2026
    ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»
    Сухогруз построен по заказу Астраханского порта и будет эксплуатироваться на Каспии.
    ОСКпередача заказчикуСудостроениеСухогруз
    0
    16.04.2026
    Первое российское платформенное решение для строительства речного флота
    Представила Объединенная судостроительная корпорация
    ОСКПлатформенное решениеРека-мореСудостроение
    0
    28.05.2026
    ОСК о ключевых направлениях развития судостроения на Дальнем Востоке
    «Дальневосточное судостроение должно стать частью единой транспортной и промышленной модели страны».
    Дальний ВостокОСКСудостроение
    0
    22.06.2026
    Спущен на воду новый буксир ледового класса
    Четвертый в серии из пяти буксиров проекта Т3150-ЗД
    БуксирЗеленодольский заводСпуск на водуСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.08.2026 Регулярный контейнерный поезд из ТЛК «Чехов» в Читу
    05.08.2026 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2026
    05.08.2026 Перевозки фэшн-товаров сервисом Rail Jet выросли в 8 раз
    05.08.2026 До завершения приема заявок на премию «Экспедитор года» остается меньше двух недель
    05.08.2026 Скидки на мясо в рефконтейнерах и уголь в опентопах
    04.08.2026 CMA CGM увеличила выручку во втором квартале
    Госрегулирование Показать всё
    04.08.2026 Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта
    31.07.2026 За последние пять лет на Дальнем Востоке утилизировано более 200 судов
    31.07.2026 Правительство ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •