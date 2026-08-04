Новые нефтемусоросборщики для Росморпорта

Экологический флот ФГУП «Росморпорт» пополнился двумя новыми судами проекта NE028 – нефтемусоросборщиками «МНМС-«Лебедь» и «Эко-1», сообщается на сайте Росморречфлота.

Новые суда позволят повысить готовность морских портов к нештатным ситуациям и быстрее устранять последствия возможных разливов нефтепродуктов.

Церемония передачи судов состоялась на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии, где они были построены.

«МНМС-«Лебедь» войдёт в состав флота Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», «Эко-1» – Северо-Западного бассейнового филиала.

В ближайшее время суда направят для работы в акваториях портов в Астраханской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Основные задачи нефтемусоросборщиков – сбор с воды и транспортировка плавающего мусора, а также обводненных нефтепродуктов.

Суда укомплектованы боновыми заграждениями и средствами для их установки вокруг нефтяных пятен. Ликвидировать загрязнения углеводородами они будут с помощью нейтрализующих веществ и щеточного скиммера, который собирает с поверхности воды до 120 куб. м нефтевзвеси в час.

При строительстве судов в основном применили отечественное оборудование, что в связке с высокотехнологичной организацией производства верфи позволило реализовать проект с высокой степенью качества, подчеркнута в сообщении.

Фото: ФГУП «Росморпорт»