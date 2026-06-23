Новое скоростное судно на Каме

В Пермском крае запустили новое скоростное пассажирское судно – «Колва» проекта L390, сообщила пресс-служба Минтранса России в своем макс-канале. Судно построено на «Верфи Паритет» в Ярославле по заказу региона и под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства. Проект разработан КБ «ФОРСС Технологии» из Санкт-Петербурга.

Работать судно будет на Каме в районе Перми. «Колва» рассчитана на 18 пассажиров и может развивать скорость до 29 узлов (около 54 км/ч). Легкий алюминиевый корпус, два двигателя суммарной мощностью 662 кВт и специальное разгрузочное устройство в носовой части помогают судну быстро и уверенно идти по воде.

«Колва» станет частью проекта «Речные магистрали», который помогает развивать скоростные пассажирские перевозки. В этом году проект был расширен: количество маршрутов выросло с 8 до 27, а в его географию впервые вошли перевозки по Каме. По итогам эксплуатации головного судна в перспективе планируется построить серию из 6 таких судов.

Фото (скриншот): Минтранс России