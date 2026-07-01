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88 судов ждут прохода по Волго‑Каспийскому каналу
01.07.2026

88 судов ждут прохода по Волго‑Каспийскому каналу

    • В ожидании прохода по Волго‑Каспийскому морскому судоходному каналу находится 88 судов. Как сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта, с момента открытия канала 22 июня по 30 июня по каналу прошло 109 судов. По информации Агентства, скопление судов вызвано не только навигационной обстановкой в канале, но и погодными условиями — сгоном воды.

    3 июля ФГУП «Росморпорт» совместно с ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей» планирует организовать выход судов на ВКМСК с осадкой 4 м.

    Для обеспечения судоходства на участке 151-153 км в круглосуточном режиме продолжаются интенсивные дноуглубительные работы. К ним привлечено 9 высокопроизводительных земснарядов, 12 единиц вспомогательных судов. В срочном порядке проработан вопрос о привлечении на лимитирующий участок ВКМСК еще одного земснаряда, в настоящее время он осуществляет переход на участок дноуглубительных работ.

    С 22 по 30 июня на лимитирующих участках суммарно разработано 2 383 погонных метров, ежесуточно извлекается от 30 до 40 тыс. куб. м. Объем извлеченного грунта на лимитирующем судоходство участке ВКМСК только за 3 месяца составил порядка 1,2 млн куб. м, что сопоставимо с плановым годовым объемом. Для сравнения, в 2025 году для обеспечения судоходства на этом участке было извлечено порядка 500 тыс. куб. м донного грунта.

    Общий объем выполненных дноуглубительных работ на ВКМСК за 2026 год составил 2,4 млн куб. м.

    Сложная навигационная обстановка возникла вследствие продолжительного паводка, значительно превысившего средние объемы воды за последние 20 лет. На участке в районе 140-160 км ВКМСК наблюдается сильное русловое течение с увеличенным отложением наносов. Кроме того, вследствие падения уровня Каспийского моря отмечается переформирование русла канала с образованием сильного уклона течения.

    На сегодняшний момент заносимость канала продолжается, ФГУП «Росморпорт» предпринимает все возможные меры по исправлению сложившейся ситуации с глубинами, подчеркнули в Росморречфлоте.

    Фото: Росморечфлот


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