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Приостановлено движение на участке Волго-Каспийского канала
19.06.2026

Приостановлено движение на участке Волго-Каспийского канала

    • В связи со сложной навигационной обстановкой, а именно продолжающимися негативными паводковыми последствиями, на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено движение судов в период с 00:00 19.06.2026 по 00:00 22.06.2026 для проведения аварийно-восстановительных работ.

    Как сообщается в телеграм-канале Росморречфлота, в настоящее время на этом участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех земснарядов высокой производительности.

    Контроль за выполнением работ осуществляет оперативный штаб центрального аппарата ФГУП «Росморпорт», Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей» и Росморречфлота.

    Все силы находятся в режиме повышенной готовности, дноуглубительные работы организованы в круглосуточном режиме.

    О завершении работ и открытии канала будет объявлено дополнительно, но не позднее 00:00 22.06.2026. Судовладельцев просят заблаговременно скорректировать графики движения судов.

    Фото: Росморпорт


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