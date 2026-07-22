Портовый контроль на ВВП

С начала навигации 2026 года проведено свыше 5,3 тыс. проверок в рамках Государственного портового контроля на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
По итогам проверок для устранения выявленных нарушений временно задержано 266 судов.
Наибольшее количество нарушений выявлено в категориях:
- «Безопасность в целом» — 2 367;
- «Судовые свидетельства и документы» — 2 140;
- «Средства борьбы с пожаром»— 881.
«Государственный портовый контроль направлен на обеспечение соблюдения судами национальных и международных требований, норм и стандартов в сфере безопасности судоходства», — отмечают в ведомстве.
В ходе проверок инспекторы оценивают соответствие оборудования, конструкций, машин и механизмов судов установленным требованиям, проверяют наличие и исправность спасательных и иных средств, а также соблюдение требований безопасной эксплуатации судов. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке и квалификации членов экипажей.
Фото: Росморречфлот