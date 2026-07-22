Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Портовый контроль на ВВП
22.07.2026

Портовый контроль на ВВП

    • С начала навигации 2026 года проведено свыше 5,3 тыс. проверок в рамках Государственного портового контроля на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    По итогам проверок для устранения выявленных нарушений временно задержано 266 судов.

    Наибольшее количество нарушений выявлено в категориях:

    • «Безопасность в целом» — 2 367;
    • «Судовые свидетельства и документы» — 2 140;
    • «Средства борьбы с пожаром»— 881.

    «Государственный портовый контроль направлен на обеспечение соблюдения судами национальных и международных требований, норм и стандартов в сфере безопасности судоходства», — отмечают в ведомстве.

    В ходе проверок инспекторы оценивают соответствие оборудования, конструкций, машин и механизмов судов установленным требованиям, проверяют наличие и исправность спасательных и иных средств, а также соблюдение требований безопасной эксплуатации судов. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке и квалификации членов экипажей.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.06.2026
    Электронная накладная на речке
    И концепция развития водного транспорта
    Андрей НикитинВнутренние водные путиПутин Владимир ВладимировичРечные перевозки
    0
    29.05.2026
    Дноуглубление на Вятке
    «Возвращение судоходства на Вятку – большая и социально значимая работа» – Росморечфлот
    Внутренние водные путиВяткаДноуглублениеРечные перевозки
    0
    19.06.2026
    Приостановлено движение на участке Волго-Каспийского канала
    Судовладельцев просят заблаговременно скорректировать графики движения судов.
    Аварийно-восстановительные работыВнутренние водные путиВолго-Каспийский морской судоходный канал
    0
    15.07.2026
    Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    На внутренних водных путях
    аудитВнутренние водные путиДноуглублениеРосморречфлот
    0
    26.06.2026
    Подписан акт приёмки обстановочного судна «Путейский-19»
    Построены все 13 обстановочных судов проекта 3050.1А.
    Внутренние водные путиНовостройОбстановочное судно
    0
    18.06.2026
    Новое судно для Администрации Камского бассейна
    Подписан акт приемки.
    Внутренние водные путиКамский бассейнОбстановочное судноРечные перевозки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.07.2026 FESCO запустила услугу по маркировке импортных товаров
    22.07.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2026
    21.07.2026 FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам
    21.07.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 уменьшился на 6,9%
    21.07.2026 «От поступательного роста к цикличной динамике»
    20.07.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •