Портовый контроль на ВВП

С начала навигации 2026 года проведено свыше 5,3 тыс. проверок в рамках Государственного портового контроля на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

По итогам проверок для устранения выявленных нарушений временно задержано 266 судов.

Наибольшее количество нарушений выявлено в категориях:

«Безопасность в целом» — 2 367;

«Судовые свидетельства и документы» — 2 140;

«Средства борьбы с пожаром»— 881.

«Государственный портовый контроль направлен на обеспечение соблюдения судами национальных и международных требований, норм и стандартов в сфере безопасности судоходства», — отмечают в ведомстве.

В ходе проверок инспекторы оценивают соответствие оборудования, конструкций, машин и механизмов судов установленным требованиям, проверяют наличие и исправность спасательных и иных средств, а также соблюдение требований безопасной эксплуатации судов. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке и квалификации членов экипажей.

Фото: Росморречфлот