На Сахалине усиливают защиту морской инфраструктуры от беспилотных угроз

В ходе заседания Морского совета Сахалинской области, которое состоялось 20 июля, губернатор Валерий Лимаренко дал поручение продолжить работу по усилению защищенности объектов морской инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Все объекты должны быть защищены в соответствии с современными вызовами, в том числе от беспилотных аппаратов разного типа.

Для Сахалинской области как для единственного в стране островного региона особенно актуальна задача по охране морской акватории и прибрежных объектов критической инфраструктуры. В настоящее время в регионе развернуты мероприятия по совершенствованию систем защиты ключевых объектов морской инфраструктуры.

Участники заседания также обсудили вопросы организации бесперебойного функционирования портов и развития кадрового потенциала для морской отрасли.

«Для закрытия потребности организаций морской отрасли в кадрах необходимо повышать квалификацию учащихся, расширять перечень специальностей, а также развивать систему сопровождения обучающихся для увеличения масштаба выпуска», — прокомментировали в региональном Минтрансе.

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области