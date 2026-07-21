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На Сахалине усиливают защиту морской инфраструктуры от беспилотных угроз
21.07.2026

На Сахалине усиливают защиту морской инфраструктуры от беспилотных угроз

    • В ходе заседания Морского совета Сахалинской области, которое состоялось 20 июля, губернатор Валерий Лимаренко дал поручение продолжить работу по усилению защищенности объектов морской инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Все объекты должны быть защищены в соответствии с современными вызовами, в том числе от беспилотных аппаратов разного типа.

    Для Сахалинской области как для единственного в стране островного региона особенно актуальна задача по охране морской акватории и прибрежных объектов критической инфраструктуры. В настоящее время в регионе развернуты мероприятия по совершенствованию систем защиты ключевых объектов морской инфраструктуры.

    Участники заседания также обсудили вопросы организации бесперебойного функционирования портов и развития кадрового потенциала для морской отрасли.

    «Для закрытия потребности организаций морской отрасли в кадрах необходимо повышать квалификацию учащихся, расширять перечень специальностей, а также развивать систему сопровождения обучающихся для увеличения масштаба выпуска», — прокомментировали в региональном Минтрансе.

    Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области


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