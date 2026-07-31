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На Сахалине открылись два предприятия по ремонту платформ «Сахалина-2»
31.07.2026

На Сахалине открылись два предприятия по ремонту платформ «Сахалина-2»

    • На площадке Сахалинского нефтегазового индустриального парка, резидента территории опережающего развития (ТОР) «Сахалин», состоялся торжественный запуск двух предприятий: береговой базы производственного обслуживания и административно-производственного комплекса для ремонта и технического обслуживания оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, в том числе проекта «Сахалин-2». Проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализуют компании «Айлэнд Дженерал Сервисес — Логистика» и «ИНТРА САХАЛИН». Об этом сообщает пресс-служба КРДВ.

    «Запуск этих двух предприятий облегчит ремонт платформ и логистику. Мы успешно замещаем ушедших подрядчиков, создаем высококвалифицированные рабочие места. Опираясь на свои собственные силы, формируем ту самую технологическую базу, которая позволит нам и дальше наращивать объемы инвестиций — а по итогам прошлого года они превысили 450 миллиардов рублей. Впереди — новые проекты, и я уверен, что сахалинские инженеры и предприятия справятся с любыми вызовами», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    Компания «Айлэнд Дженерал Сервисес — Логистика» предоставляет полный цикл складской логистики, включая стеллажное и открытое хранение, обработку, упаковку и перевозку грузов собственным транспортом по Сахалинской области. В рамках соглашения с КРДВ в проект инвестировано более 700 млн рублей.

    В рамках проекта компании «ИНТРА САХАЛИН» построен административно-производственный комплекс для ремонта и обслуживания нефтегазового оборудования, включающий административное здание, ремонтную зону, цеха металлообработки и производства расходных материалов, а также склады. По соглашению с КРДВ инвестиции в проект составили 578,6 млн рублей.

    «Запуск административно-производственного комплекса позволит вывести технологическую независимость нефтегазового сервиса на Сахалине на новый уровень. Мы концентрируем узкопрофильную экспертизу по ремонту и обслуживанию критического оборудования. Собственная металлообработка и полный производственный цикл позволяют сократить время реакции на заявки заказчиков и гарантировать стабильное качество на всех этапах. Это укрепляет технологический суверенитет отрасли и снижает зависимость от внешних поставщиков без компромиссов по стандартам безопасности», — отметил генеральный директор ООО «ИНТРА САХАЛИН» Евгений Филиппов.

    Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк создается на ТОР «Сахалин» по соглашению с КРДВ. Первая очередь парка, включающая подготовленную инженерную инфраструктуру и три офисно-лабораторных комплекса, введена в эксплуатацию в 2024 году. На территории парка зарегистрировано 11 резидентов. На сегодняшний день запущены производственные объекты четырех компаний-резидентов. В 2026 году в работу будет введено еще одно предприятие.

    Фото: пресс-служба КРДВ


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