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«Портовый Альянс» инвестирует 11,6 млрд рублей в развитие экспортной инфраструктуры
28.07.2026

«Портовый Альянс» инвестирует 11,6 млрд рублей в развитие экспортной инфраструктуры

    • Группа компаний «Портовый Альянс», управляющая морскими терминалами на трех магистральных экспортных направлениях, вложит 11,6 млрд рублей в 2026 году в реализацию инвестпроекта по увеличению перевалочных мощностей специализированного угольного терминала «Остерра» до 40 млн тонн в год. Готовность новой инфраструктуры достигла 69%. Проект реализуется в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Об этом SeaNews рассказали в «Остерре».

    Директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин и заместитель директора по работе с инвесторами Владимир Заболотный посетили действующие мощности и объекты новой очереди. В ходе визита исполнительный директор порта «Остерра» Владимир Долгополов рассказал, какие работы ведутся в порту по подготовке основного технологического оборудования к монтажу, который запланирован на сентябрь. А также показал строительство тройного вагоноопрокидывателя, здания разморозки на 27 полувагонов, каркаса здания дробления, пересыпных станций и эстакад для конвейерных линий.

    «Реализация проекта по увеличению перевалочных мощностей специализированного угольного терминала «Остерра» укрепляет экспортный потенциал Дальнего Востока, создаёт новые рабочие места и возможности для развития транспортной инфраструктуры. Инвестор последовательно выполняет свои обязательства по развитию производства, а также уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности. КРДВ сопровождает инвестиционный проект «Остерры» на каждом этапе его реализации», — отметил А. Разин.

    За год готовность новой инфраструктуры порта выросла с 25% до 47%. Несмотря на то что ввод новых объектов запланирован на конец 2027 года, объемы перевалки уже растут. По итогам первого полугодия 2026 года грузооборот терминала увеличился на 45%, до 12,2 млн тонн.

    «Статус резидента свободного порта Владивосток позволяет нам использовать преференции для реализации инвестпроекта, направляя дополнительные ресурсы на строительство новой инфраструктуры и оснащение терминала высокотехнологичным оборудованием. Это вклад не только в развитие «Остерры», но и в укрепление восточного экспортного направления. После завершения проекта терминал сможет на 22% увеличить объёмы перевалки российских грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул В. Долгополов.

    Фото: «Остерра»


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