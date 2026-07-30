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Более 700 тысяч автомобилей подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС»
30.07.2026

Более 700 тысяч автомобилей подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС»

    • С начала 2026 года к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили свыше 700 тыс. автомобилей – на 20% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

    Госинформсистема, созданная в 2015 году по поручению Президента России, позволяет в среднем за 19 секунд передать спасателям в цифровом формате точные координаты ДТП и общие характеристики транспортных средств в региональные Системы-112. Это сокращает время прибытия экстренных служб и помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф: каждая секунда в первые 60 минут после аварии увеличивает шансы на сохранение здоровья и спасение жизней пострадавших.

    За время работы система передала более 612 тыс. аварийных вызовов, свыше 69 тыс. – с начала этого года. Большинство сообщений –  около 59 тыс. – поступили в автоматическом режиме при тяжелых ДТП.

    «Статистика «ЭРА-ГЛОНАСС» подтверждает на практике ключевую ценность системы – передача за считанные секунды данных о тяжелых авариях без участия человека, когда высок риск того, что водители и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно. Госинформсистема стала одним из эффективных инструментов достижения национальных целей развития России на период до 2030-2036 годов в части снижения смертности при ДТП. Автовладельцы также часто сами нажимают на кнопку SOS для сообщений о различных происшествиях в пути: пожарах, правонарушениях и природных катаклизмах», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    Фото: пресс-служба Минтранса


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