Завершено дноуглубление для расширения якорной стоянки на Волго-Донском канале

Завершены дноуглубительные работы по расширению оперативной якорной стоянки между шлюзом №2 и шлюзом №3 Волго-Донского судоходного канала, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта со ссылкой на Администрацию «Волго-Дон». Это позволило улучшить судоходные условия и разрешить манёвры негабаритных судов и составов.

Как пояснили в Администрации «Волго-Дон», сложность дноуглубительных работ состояла в разнородных грунтовых условиях – тугопластичные глины с гравийными вкраплениями, камнями, – также стеснённость, интенсивный судопоток и земляные работы в больших объёмах по созданию условий для берегового отвала на узкой полосе береговой линии для складирования извлечённого грунта в городской черте.

Работы стали возможны благодаря новому рефулерному землесосу «Донской-701» проекта 4395, который был поставлен в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие транспортной системы России» в 2022 году. Конструктивные особенности земснаряда, такие как наличие механической фрезы и свайные заколы, позволили реализовать сложные дноуглубительные работы.

Общая протяжённость судоходных водных путей в границах деятельности Администрации «Волго-Дон» составляет 2117,5 км, напомнили в Росморречфлоте. Всего на водных путях Волго-Донского бассейна эксплуатируется 862 навигационных знака: 390 береговых и 472 плавучих, из них 576 – освещаемых.

Фото: Росморречфлот / Администрация «Волго-Дон»