Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершено дноуглубление для расширения якорной стоянки на Волго-Донском канале
16.07.2026

Завершено дноуглубление для расширения якорной стоянки на Волго-Донском канале

    • Завершены дноуглубительные работы по расширению оперативной якорной стоянки между шлюзом №2 и шлюзом №3 Волго-Донского судоходного канала, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта со ссылкой на Администрацию «Волго-Дон». Это позволило улучшить судоходные условия и разрешить манёвры негабаритных судов и составов.

    Как пояснили в Администрации «Волго-Дон», сложность дноуглубительных работ состояла в разнородных грунтовых условиях – тугопластичные глины с гравийными вкраплениями, камнями, – также стеснённость, интенсивный судопоток и земляные работы в больших объёмах по созданию условий для берегового отвала на узкой полосе береговой линии для складирования извлечённого грунта в городской черте.

    Работы стали возможны благодаря новому рефулерному землесосу «Донской-701» проекта 4395, который был поставлен в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие транспортной системы России» в 2022 году. Конструктивные особенности земснаряда, такие как наличие механической фрезы и свайные заколы, позволили реализовать сложные дноуглубительные работы.

    Общая протяжённость судоходных водных путей в границах деятельности Администрации «Волго-Дон» составляет 2117,5 км, напомнили в Росморречфлоте. Всего на водных путях Волго-Донского бассейна эксплуатируется 862 навигационных знака: 390 береговых и 472 плавучих, из них 576 – освещаемых.

    Фото: Росморречфлот / Администрация «Волго-Дон»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2026
    В Гетеборге будут проводить дноуглубление
    Для приема судов с максимальной осадкой 17,5 м
    BoskalisГетеборгДноуглубление
    0
    01.07.2026
    88 судов ждут прохода по Волго‑Каспийскому каналу
    3 июля планируется организовать выход судов на ВКМСК с осадкой 4 м.
    Волго-Каспийский морской судоходный каналДноуглублениеРечные перевозки
    0
    02.04.2026
    На Волго-Каспийском морском судоходном канале начались дноуглубительные работы
    Предварительный объём дноуглубления в этом году составляет 6,9 млн куб. м.
    Волго-Каспийский каналДноуглубление
    0
    20.04.2026
    Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
    В повестку заседания входили вопросы строительства судов грузового флота высокого ледового класса и приобретения и строительства дноуглубительного флота для Севморпути.
    АрктикаГоскомиссияДноуглублениеСудостроение
    0
    26.06.2026
    Подписан акт приёмки обстановочного судна «Путейский-19»
    Построены все 13 обстановочных судов проекта 3050.1А.
    Внутренние водные путиНовостройОбстановочное судно
    0
    01.04.2026
    В Волго-Донском бассейне открылась навигация-2026
    Первое судно прошло шлюз №1 Волго-Донского судоходного канала.
    Волго-Донской каналНавигация
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%
    16.07.2026 Глобал Портс сократил контейнерооборот
    16.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях
    15.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    Госрегулирование Показать всё
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •