Дноуглубление на Вятке

Дноуглубительные работы начались на 10-километровом участке реки Вятка, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

Экипаж земснаряда «Волжский-306» Вятского филиала Администрации Волжского бассейна приступил к дноуглублению в районе города Кирова на участке 685-675 км.

Дноуглубительные работы для поддержания гарантированных габаритов пути судового хода в границах Кировской области проводятся в соответствии с соглашением между Росморречфлотом и Правительством Кировской области.

Возвращение судоходства на Вятку – большая и социально значимая работа, подчеркнули в Росморечфлоте. Необходимые для безопасного прохождения судов по реке глубины расширят возможности для доставки грузов, а также перевозки жителей и гостей региона, будут способствовать развитию туристических круизных маршрутов с заходом в Вятку.

Фото: Росморречфлот