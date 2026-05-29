29.05.2026

Дноуглубление на Вятке

    • Дноуглубительные работы начались на 10-километровом участке реки Вятка, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    Экипаж земснаряда «Волжский-306» Вятского филиала Администрации Волжского бассейна приступил к дноуглублению в районе города Кирова на участке 685-675 км.

    Дноуглубительные работы для поддержания гарантированных габаритов пути судового хода в границах Кировской области проводятся в соответствии с соглашением между Росморречфлотом и Правительством Кировской области.

    Возвращение судоходства на Вятку – большая и социально значимая работа, подчеркнули в Росморечфлоте. Необходимые для безопасного прохождения судов по реке глубины расширят возможности для доставки грузов, а также перевозки жителей и гостей региона, будут способствовать развитию туристических круизных маршрутов с заходом в Вятку.

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    10.04.2026
    Завершено дноуглубление у плавучего причала в порту Таганрог
    В ближайшее время ожидается начало ремонтных дноуглубительных работ на подходном канале.
    ДноуглублениеПассажирские перевозкиплавучий причалТаганрог
    0
    20.04.2026
    Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
    В повестку заседания входили вопросы строительства судов грузового флота высокого ледового класса и приобретения и строительства дноуглубительного флота для Севморпути.
    АрктикаГоскомиссияДноуглублениеСудостроение
    0
    06.04.2026
    О сроках открытия навигации в Обь-Иртышском бассейне
    Открытие навигации будет проходить поэтапно в зависимости от региона.
    НавигацияОбь-Иртышский бассейнРечные перевозки
    0
    27.05.2026
    Введена во временную эксплуатацию камера шлюза на Рыбинском гидроузле
    На Рыбинском гидроузле после реконструкции ввели во временную эксплуатацию камеру №12.
    РеконструкцияРечные перевозкиРыбинский гидроузелШлюз
    0
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    Багаевский гидроузелввод в эксплуатациюРечные перевозки
    0
    22.04.2026
    В Гетеборге будут проводить дноуглубление
    Для приема судов с максимальной осадкой 17,5 м
    BoskalisГетеборгДноуглубление
    0


    Контейнерные перевозки
    29.05.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях
    28.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%
    27.05.2026 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2026
    27.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    Госрегулирование
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    28.05.2026 Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области цифровизации транспорта
    28.05.2026 Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
