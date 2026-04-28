Волго-Балт открыли на 5 дней раньше срока
28.04.2026

    • Шлюзы Волго-Балтийского канала открыты для судоходства на 5 дней раньше срока, сообщила в своем макс-канале пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

    27 апреля караваны судов начали движение по Волго-Балтийскому каналу. Со стороны Рыбинского водохранилища через шлюз №8 (п. Шексна) прошёл первый состав с металлом в направлении Санкт-Петербурга. Со стороны Онежского озера через шлюз №1 (г. Вытегра) отправились суда, гружёные щебнем.

    Это второй год подряд, когда навигация на Волго-Балтийском канале стартует досрочно.

    Сейчас полным ходом идёт выставление навигационной обстановки. К 30 апреля основной маршрут будет соответствовать 1 категории внутренних водных путей — это значит, что по нему смогут безопасно следовать крупнотоннажные суда.

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    20.04.2026
    Шлюзы на Волго-Балте откроют досрочно
    По обращениям судоходных компаний
    22.04.2026
    Согласован план путевых работ на пограничных реках Амурского бассейна
    Смешанная российско-китайская комиссия согласовала план путевых работ в навигацию-2026 на пограничных реках Амурского бассейна.
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    06.04.2026
    О сроках открытия навигации в Обь-Иртышском бассейне
    Открытие навигации будет проходить поэтапно в зависимости от региона.
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    23.04.2026
    Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге
    Почетное право в числе первых выйти из ворот шлюза Городецкого гидроузла получил экипаж т/х «Иван Щепетов» во главе с капитаном Дмитрием Ефремовым.
