Волго-Балт открыли на 5 дней раньше срока

Шлюзы Волго-Балтийского канала открыты для судоходства на 5 дней раньше срока, сообщила в своем макс-канале пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

27 апреля караваны судов начали движение по Волго-Балтийскому каналу. Со стороны Рыбинского водохранилища через шлюз №8 (п. Шексна) прошёл первый состав с металлом в направлении Санкт-Петербурга. Со стороны Онежского озера через шлюз №1 (г. Вытегра) отправились суда, гружёные щебнем.

Это второй год подряд, когда навигация на Волго-Балтийском канале стартует досрочно.

Сейчас полным ходом идёт выставление навигационной обстановки. К 30 апреля основной маршрут будет соответствовать 1 категории внутренних водных путей — это значит, что по нему смогут безопасно следовать крупнотоннажные суда.

Фото: Росморречфлот