Волж пароходство нач навигации 2026
23.04.2026

Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге

    • Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге. Как сообщили SeaNews в компании, флагманами навигации стали теплоходы двух судоходных компаний – Волжского пароходства и «ВодоходЪ»: ровно в 14:00 под звуки «Прощания славянки» круизный лайнер «Константин Симонов» с пассажирами на борту и буксир-толкач «Иван Щепетов» отправились в первый в 2026 году рейс.

    На южных водных маршрутах России Волжское пароходство открыло навигацию 5 марта. Первым в рейс отправился теплоход «Капитан Кадомцев».

    В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие руководство ФБУ «Администрация Волжского бассейна», Волжского пароходства и компании «ВодоходЪ», глава администрации Городецкого района Александр Мудров, председатель Волжской территориальной (бассейновой) организации профсоюза работников водного транспорта Сергей Косинов и проректор по среднему профессиональному образованию – начальник Нижегородского ордена «Знак Почета» речного училища им. И.П. Кулибина Денис Костюничев.

    «Открытие навигации на Верхней Волге — это момент, когда мы подтверждаем свою готовность к движению вперед, к работе в полном масштабе и с полной отдачей. Сегодня судоходство — это сочетание опыта и современных подходов. Мы обновляем флот и внедряем новые инструменты управления, но основа нашего успеха остается неизменной — это люди, которые выбрали флот делом своей жизни. Дорогие коллеги, пусть этот сезон для каждого из вас пройдет безаварийно, уверенно и результативно. Желаю следовать выбранному курсу, работать в единой команде и открывать новые горизонты!» — сказал генеральный директор компании «Волжское пароходство» Дмитрий Притула.

    Фото: Волжское пароходство


    Новости по теме
    22.04.2026
    Согласован план путевых работ на пограничных реках Амурского бассейна
    Смешанная российско-китайская комиссия согласовала план путевых работ в навигацию-2026 на пограничных реках Амурского бассейна.
    Амурский бассейнПутевые работыРечные перевозки
    0
    14.01.2026
    Назначен генеральный директор Волжского пароходства
    Кадровые изменения направлены на дальнейшее укрепление управленческой команды судоходной компании.
    Волжское пароходствоНазначенияТоп-менеджмент
    0
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    МодернизацияРечные перевозкиСамарашлюзы
    0
    02.04.2026
    Шлюзы откроют досрочно
    Изменены сроки начала работ судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в навигацию 2026 года.
    Открытие навигацииРечные перевозкиРосморречфлотшлюзы
    0
    11.03.2026
    Волжское пароходство открыло шестую ученую аудиторию
    В Академии водного транспорта Российского университета транспорта
    АудиторияВолжское пароходствоОбразованиеРоссийский университет транспорта
    0
    15.04.2026
    Первые суда с караванами барж на Северной Двине
    Пошли в Архангельск
    Открытие навигацииРечные перевозкиСеверная Двина
    0


