Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге. Как сообщили SeaNews в компании, флагманами навигации стали теплоходы двух судоходных компаний – Волжского пароходства и «ВодоходЪ»: ровно в 14:00 под звуки «Прощания славянки» круизный лайнер «Константин Симонов» с пассажирами на борту и буксир-толкач «Иван Щепетов» отправились в первый в 2026 году рейс.

На южных водных маршрутах России Волжское пароходство открыло навигацию 5 марта. Первым в рейс отправился теплоход «Капитан Кадомцев».

В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие руководство ФБУ «Администрация Волжского бассейна», Волжского пароходства и компании «ВодоходЪ», глава администрации Городецкого района Александр Мудров, председатель Волжской территориальной (бассейновой) организации профсоюза работников водного транспорта Сергей Косинов и проректор по среднему профессиональному образованию – начальник Нижегородского ордена «Знак Почета» речного училища им. И.П. Кулибина Денис Костюничев.

«Открытие навигации на Верхней Волге — это момент, когда мы подтверждаем свою готовность к движению вперед, к работе в полном масштабе и с полной отдачей. Сегодня судоходство — это сочетание опыта и современных подходов. Мы обновляем флот и внедряем новые инструменты управления, но основа нашего успеха остается неизменной — это люди, которые выбрали флот делом своей жизни. Дорогие коллеги, пусть этот сезон для каждого из вас пройдет безаварийно, уверенно и результативно. Желаю следовать выбранному курсу, работать в единой команде и открывать новые горизонты!» — сказал генеральный директор компании «Волжское пароходство» Дмитрий Притула.

