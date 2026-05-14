Дноуглубление в Обь-Иртышском бассейне

В Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей началось транзитное дноуглубление для поддержания гарантированных габаритов пути.

Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, по данным на 14 мая, на водных магистралях бассейна задействованы три земснаряда: «Обская-103», «Обский-720» и «Обский-1006». На текущий момент силами дноуглубительного флота разработано более 43 тысяч кубометров грунта.

Помимо дноуглубительных работ 4 русловые изыскательские партии занимаются изучением рельефа дна и внесением изменений в материалы, по которым затем проводятся дноуглубительные работы.

Кроме того, для обеспечения оперативного контроля 10 теплоходов несут дежурство в затонах и ремонтно-отстойных пунктах.

С начала навигации в Обь-Иртышском бассейне перевезено более 582 тысячи тонн грузов и более 65 тысяч пассажиров. Пассажирские перевозки выросли на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

