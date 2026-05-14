Дноуглубление в Обь-Иртышском бассейне
14.05.2026

    • В Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей началось транзитное дноуглубление для поддержания гарантированных габаритов пути.

    Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, по данным на 14 мая, на водных магистралях бассейна задействованы три земснаряда: «Обская-103», «Обский-720» и «Обский-1006». На текущий момент силами дноуглубительного флота разработано более 43 тысяч кубометров грунта.

    Помимо дноуглубительных работ 4 русловые изыскательские партии занимаются изучением рельефа дна и внесением изменений в материалы, по которым затем проводятся дноуглубительные работы.

    Кроме того, для обеспечения оперативного контроля 10 теплоходов несут дежурство в затонах и ремонтно-отстойных пунктах.

    С начала навигации в Обь-Иртышском бассейне перевезено более 582 тысячи тонн грузов и более 65 тысяч пассажиров. Пассажирские перевозки выросли на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    02.02.2026
    Дноуглубление в Корсакове
    В 2026 году ФГУП «Росморпорт» приступит к дноуглубительным работам в морском порту Корсаков на Сахалине.
    02.04.2026
    На Волго-Каспийском морском судоходном канале начались дноуглубительные работы
    Предварительный объём дноуглубления в этом году составляет 6,9 млн куб. м.
    06.04.2026
    О сроках открытия навигации в Обь-Иртышском бассейне
    Открытие навигации будет проходить поэтапно в зависимости от региона.
    22.04.2026
    В Гетеборге будут проводить дноуглубление
    Для приема судов с максимальной осадкой 17,5 м
    10.04.2026
    Завершено дноуглубление у плавучего причала в порту Таганрог
    В ближайшее время ожидается начало ремонтных дноуглубительных работ на подходном канале.
    20.04.2026
    Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
    В повестку заседания входили вопросы строительства судов грузового флота высокого ледового класса и приобретения и строительства дноуглубительного флота для Севморпути.
