Начало навигации на Енисее
27.04.2026

Начало навигации на Енисее

    • На Енисее стартовала навигация-2026, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале. Первыми вышли теплоходы «Куприян», «Красноярск», «Капитан Попов» и «Экоходъ».

    Енисейский бассейн — ключевой маршрут для доставки грузов в северные территории, пассажирских и туристических перевозок. Протяжённость ВВП составляет 8182 км. За безопасность судоходства отвечает ФБУ «Енисейречтранс».

    Установлено 5,6 тыс. навигационных знаков (4 тыс. береговых + 1,6 тыс. плавучих). Безопасность судоходства будут обеспечивать 33 обстановочные бригады, 72 единицы технического флота, 3 земснаряда и 2 изыскательские партии.

    Планируется провести землечерпательные работы объемом 22,5 тыс. куб. м на 7 перекатах Енисея.

    Навигация 2026 года начнется:

    • на Енисее (от Красноярской ГЭС до Ангары) — 10 мая;
    • на участке Туруханск — Дудинка — 15 июня;
    • на Ангаре (Красноярский край) — 25 мая;
    • на Богучанском водохранилище — 10 июня.

    Фото (скриншот): Росморречфлот


    Новости по теме
    02.04.2026
    Шлюзы откроют досрочно
    Изменены сроки начала работ судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в навигацию 2026 года.
    Открытие навигацииРечные перевозкиРосморречфлотшлюзы
    0
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    Багаевский гидроузелввод в эксплуатациюРечные перевозки
    0
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    ВолгаНавигацияРечные перевозки
    0
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    МодернизацияРечные перевозкиСамарашлюзы
    0
    15.04.2026
    Первые суда с караванами барж на Северной Двине
    Пошли в Архангельск
    Открытие навигацииРечные перевозкиСеверная Двина
    0
    22.04.2026
    Согласован план путевых работ на пограничных реках Амурского бассейна
    Смешанная российско-китайская комиссия согласовала план путевых работ в навигацию-2026 на пограничных реках Амурского бассейна.
    Амурский бассейнПутевые работыРечные перевозки
    0


