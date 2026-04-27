Начало навигации на Енисее

На Енисее стартовала навигация-2026, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале. Первыми вышли теплоходы «Куприян», «Красноярск», «Капитан Попов» и «Экоходъ».

Енисейский бассейн — ключевой маршрут для доставки грузов в северные территории, пассажирских и туристических перевозок. Протяжённость ВВП составляет 8182 км. За безопасность судоходства отвечает ФБУ «Енисейречтранс».

Установлено 5,6 тыс. навигационных знаков (4 тыс. береговых + 1,6 тыс. плавучих). Безопасность судоходства будут обеспечивать 33 обстановочные бригады, 72 единицы технического флота, 3 земснаряда и 2 изыскательские партии.

Планируется провести землечерпательные работы объемом 22,5 тыс. куб. м на 7 перекатах Енисея.

Навигация 2026 года начнется:

на Енисее (от Красноярской ГЭС до Ангары) — 10 мая;

на участке Туруханск — Дудинка — 15 июня;

на Ангаре (Красноярский край) — 25 мая;

на Богучанском водохранилище — 10 июня.

