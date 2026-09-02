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Российский регистр и «Эко Шиппинг» будут сотрудничать
02.09.2026

Российский регистр и «Эко Шиппинг» будут сотрудничать

    • Российский морской регистр судоходства и «Эко Шиппинг» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере развития нового арктического флота, сообщается на сайте «Эко Шиппинг».

    Ключевым направлением совместной работы станет инженерный консалтинг, техническая экспертиза и классификация при проектировании и постройке сухогрузных судов проекта ES101 ледового класса Arc7, предназначенных для эксплуатации на морских путях Трансарктического транспортного коридора.

    «Объединение практической судоходной экспертизы «Эко Шиппинг» и компетенций Регистра создаст основу для проработки технических решений, ориентированных на безопасность, технологичность и эффективность эксплуатации нового флота в сложных арктических условиях» – подчеркнули в компании.

    От «Эко Шиппинг» документ подписал генеральный директор группы компаний морского сектора Денис Канатаев, от Российского морского регистра судоходства — директор Дальневосточного филиала Лев Зиньковский.

    Фото «Эко Шиппинг»


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