ОСК и Правительство Якутии подписали соглашение о строительстве пассажирского и вспомогательного флота

Объединенная судостроительная корпорация и Правительство Республики Саха (Якутия) на ВЭФ-2026 подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам строительства пассажирского и вспомогательного флота для нужд республики, сообщили SeaNews в ОСК. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров ОСК Андрей Костин и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Соглашение предусматривает строительство двух скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин-Ф» и пяти буксиров-толкачей. Стороны намерены совместно прорабатывать технические требования к судам, возможные сроки реализации проектов и необходимые организационные решения.

Катамараны планируется передать в эксплуатацию ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» для выполнения социально значимых пассажирских перевозок. По информации пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве, ориентировочный срок строительства и поставки судов ‒ 2028 год.

Базовый проект рассчитан на перевозку до 197 пассажиров. Конкретная конфигурация скоростных катамаранов для Якутии будет определяться с учетом требований заказчика и условий эксплуатации на Лене, отметили в ОСК.

Второе направление сотрудничества предусматривает обновление грузового флота ПАО «ЛОРП». Планируется строительство пяти буксиров-толкачей проекта №32101, которые будут использоваться для грузовых перевозок, в том числе при выполнении Северного завоза.

Техническая конфигурация судов, производственная площадка, стоимость, график строительства и модель финансирования будут определяться по итогам дальнейшей проработки и оформляться отдельными договорами.

Обновление речного флота имеет особое значение для Якутии, где водный транспорт обеспечивает пассажирское сообщение, перевозку грузов и устойчивость северного завоза. Существенная часть действующего флота Ленского бассейна эксплуатируется значительно дольше нормативных сроков, что повышает потребность в поэтапном обновлении как пассажирских, так и буксирных судов, отметили в ОСК.

«Для Якутии речной транспорт ‒ это базовая инфраструктура, от которой напрямую зависят мобильность людей и надежность снабжения удаленных территорий. ОСК готова предложить республике современные отечественные решения и вместе с регионом последовательно пройти путь от технической проработки до формирования условий, при которых строительство серии будет экономически реализуемым. Важно, что соглашение охватывает сразу два направления ‒ скоростной пассажирский флот и буксирный флот, необходимый для грузовой работы на Лене», ‒ подчеркнул А.Костин.

«Для Якутии с её огромными расстояниями и сложной транспортной схемой речной флот имеет особое значение. Сегодня перед нами стоит задача его последовательного обновления. Новые пассажирские суда позволят повысить транспортную доступность для жителей республики, а современные буксиры-толкачи будут задействованы в перевозке жизненно важных грузов, в том числе в рамках Северного завоза. Соглашение с Объединённой судостроительной корпорацией ‒ это конкретный шаг к созданию более современного и надёжного речного флота Якутии», ‒ сказал А.Николаев.

Фото: ОСК