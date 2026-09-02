Подписано соглашение по МТК Мохэ – Найба – Магадан

На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проекта создания международного транспортного коридора Мохэ – Найба – Магадан, сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Подписи под документом поставили Глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, президент Фонда «Кристалл роста» Александр Галушка, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Василий Ефимов, генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин, генеральный директор ООО «Таймыр Инвест» Марат Тякин и генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Документ закрепил координацию усилий по созданию транспортно-логистической инфраструктуры на территории Якутии, которая свяжет территорию КНР с Якутией через Амурскую область.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Республики Саха (Якутия) займутся согласованием взаимодействия сторон и будут способствовать формированию концепции проекта. Институты помогут подобрать земельные участки, обеспечить их инфраструктурой, а также привлечь финансирование и получить меры государственной поддержки.

Инвестором и инициатором проекта выступила группа «ВИС». Соглашение также предусматривает взаимодействие с потенциальными инвесторами и бизнес-партнёрами.

«Объем грузов, которые смогут проходить через коридор «Мохэ – Найба – Магадан», оценивается в 300 тыс. тонн на первом этапе и до 30 млн тонн в полной проектной мощности. При этом 11 млн тонн – это внутренняя грузовая база и 19 млн тонн это транзитные грузы. Созданный маршрут станет самым коротким путем между Северо-Восточными провинциями Китая и Арктическим побережьем. Это позволит снизить стоимость доставляемых товаров, повысить темпы экономического развития Арктики и Дальнего Востока, усилить связность обширного региона. Ключевым элементом этой системы станет строящийся глубоководный грузовой терминал Найба морского порта Тикси», – отметил А.Николаев.

МТК Мохэ – Найба – Магадан – комплексный транспортно-логистический проект, объединяющий железнодорожную, речную, портовую и арктическую инфраструктуру, который сформирует новый меридиональный маршрут, связывающий страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии с Трансарктическим транспортным коридором.

«МТК «Мохэ – Найба – Магадан» – проект, способный принципиально изменить транспортную географию северо-востока России. Новый коридор свяжет крупнейшие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона с Якутией, Магаданской областью и Трансарктическим транспортным коридором. Речь идет о создании более 2,9 тыс. км новой железнодорожной инфраструктуры, глубоководного порта и нового пограничного перехода с Китаем. Это инфраструктурная основа для освоения месторождений, запуска новых производств, роста грузовой базы и выхода продукции Дальнего Востока на международные рынки», – подчеркнул Н.Запрягаев.

«Российская Арктика – стратегическая точка экономического роста России, а для нас – точка привлечения инвестиций, отвечающих целям национальных проектов и нашей бизнес-стратегии. Группа «ВИС» имеет все необходимые для реализации этого масштабного инфраструктурного проекта компетенции. В регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока нами построено более 40 различного профиля объектов. Холдинг входит в топ-3 лидеров российского рынка государственно-частного партнёрства. Мы задействуем широкий спектр привлечения внебюджетных инвестиций – от проектного финансирования и собственного капитала до выпуска биржевых облигаций. Уверен, что во взаимодействии с партнёрами нам удастся решить поставленные в подписанном соглашении задачи», – сказал С.Юдин.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА