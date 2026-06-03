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Группа «Дело» и Новосибирская область подписали соглашение
03.06.2026

Группа «Дело» и Новосибирская область подписали соглашение

    • Группа компаний «Дело», Правительство Новосибирской области и Корпорация развития Новосибирской области на полях ПМЭФ-2026 заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию логистического потенциала региона.

    Как сообщили SeaNews в Группе, документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и врио генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.

    Новое соглашение развивает договоренности, достигнутые между ГК «Дело» и Правительством Новосибирской области ранее. Тогда стороны договорились о совместном развитии транспортно-логистической инфраструктуры и социальных проектов в регионе. 

    Подписанный на ПМЭФ документ закладывает основу для подготовки долгосрочных инфраструктурных решений, которые будут востребованы в ближайшие годы. Ключевые направления работы включают проработку технико-экономических и финансовых параметров будущих инициатив, информационное и консультационное сопровождение, а также актуализацию региональных нормативных актов для эффективной реализации проектов.

    «Новосибирская область – стратегический узел на пересечении ключевых транспортных маршрутов страны. Мы видим в регионе большие возможности для развития логистической инфраструктуры и рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири, что пойдет на пользу экономике всего макрорегиона», – отметил А.Соколов.

    «Новосибирская область сегодня — это не просто транзитная территория, а полноценный логистический хаб с высоким потенциалом роста. Мы видим огромный спрос со стороны бизнеса на современную инфраструктуру, поэтому соглашение становится стратегически важным шагом. Такое взаимодействие позволит качественно изменить логистическую среду региона, сделать её более эффективной для грузовладельцев. Корпорация развития НСО в свою очередь обеспечит всестороннюю поддержку инициативы, чтобы совместные планы ГК «Дело» и Правительства области были реализованы в кратчайшие сроки», – сказала О.Молчанова.

    Фото: ГК «Дело»


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