ИИ-ассистент для судоходной отрасли

Российский морской регистр судоходства и Сбер заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с целью развития технологий искусственного интеллекта. Как сообщается на сайте Регистра, документ подписали управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин и генеральный директор Регистра Сергей Куликов.

Партнерство предполагает внедрение передовых решений Сбера, в первую очередь рассматривается возможность применения ИИ-модели ГигаЧат, в операционной и управленческой деятельности Российского морского регистра судоходства. Это позволит повысить эффективность работы учреждения и качество предоставляемых услуг.

«Регистр уже на протяжении нескольких лет тестирует инструменты искусственного интеллекта для определения наиболее эффективных сценариев их применения в работе, – отметил С.Куликов. – Мы видим перспективу в интеграции ИИ с нашими цифровыми сервисами, использовании для обработки больших массивов данных, аналитики и прогнозирования. Уверен, что сотрудничество со Сбером, одним из признанных лидеров по развитию генеративного ИИ, станет мощным катализатором изменений: поможет нам повысить эффективность рабочих процессов и откроет новые возможности для удобства наших клиентов».

«Сотрудничество с Российским морским регистром судоходства – важный шаг в развитии практического применения ИИ в реальном секторе экономики. Мы видим высокий запрос на наши технологии со стороны организации, которая задает стандарты в своей отрасли. … Уверен, ИИ-решения, которые Cбер предложит Морскому регистру, позволят не только вывести на новый уровень клиентский сервис, но и освободить время экспертов для решения более сложных профессиональных задач», – сказал А.Ушенин.

Фото: Российский морской регистр судоходства