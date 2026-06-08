Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ИИ-ассистент для судоходной отрасли
08.06.2026

ИИ-ассистент для судоходной отрасли

    • Российский морской регистр судоходства и Сбер заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с целью развития технологий искусственного интеллекта. Как сообщается на сайте Регистра, документ подписали управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин и генеральный директор Регистра Сергей Куликов.

    Партнерство предполагает внедрение передовых решений Сбера, в первую очередь рассматривается возможность применения ИИ-модели ГигаЧат, в операционной и управленческой деятельности Российского морского регистра судоходства. Это позволит повысить эффективность работы учреждения и качество предоставляемых услуг.

     «Регистр уже на протяжении нескольких лет тестирует инструменты искусственного интеллекта для определения наиболее эффективных сценариев их применения в работе, – отметил С.Куликов. – Мы видим перспективу в интеграции ИИ с нашими цифровыми сервисами, использовании для обработки больших массивов данных, аналитики и прогнозирования. Уверен, что сотрудничество со Сбером, одним из признанных лидеров по развитию генеративного ИИ, станет мощным катализатором изменений: поможет нам повысить эффективность рабочих процессов и откроет новые возможности для удобства наших клиентов».

    «Сотрудничество с Российским морским регистром судоходства – важный шаг в развитии практического применения ИИ в реальном секторе экономики. Мы видим высокий запрос на наши технологии со стороны организации, которая задает стандарты в своей отрасли. … Уверен, ИИ-решения, которые Cбер предложит Морскому регистру, позволят не только вывести на новый уровень клиентский сервис, но и освободить время экспертов для решения более сложных профессиональных задач», – сказал А.Ушенин.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.05.2026
    ОСК внедряет искусственный интеллект
    Группа инженеров конструкторского бюро ОСК «Рубин» завершила обучение по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект для квалифицированного заказчика».
    Искусственный интеллектОСКРубинСудостроение
    0
    04.06.2026
    Соглашение о сотрудничестве при реализации проектов по развитию морского и внутреннего водного транспорта
    Подписали на Петербургском международном экономическом форуме Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», ОАО «Новоросцемент» и ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН»
    ПМЭФРосморпортРосморречфлотСоглашение
    0
    05.06.2026
    FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью
    Подписано соглашение о сотрудничестве в логистической сфере
    FESCO КалининградПМЭФСоглашение
    0
    08.06.2026
    Многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии
    Создадут в Санкт‑Петербурге
    ИнвестпроектнаукаРоссийкий морской регистр судоходстваСанкт-Петербург
    0
    03.06.2026
    Группа «Дело» и Новосибирская область подписали соглашение
    По реализации логистического потенциала региона
    ГК "Дело"НовосибирскПМЭФСоглашение
    0
    04.06.2026
    В Петербурге запустили новое производство автомобилей
    На бывшей площадке Toyota в Шушарах
    АвтопромПМЭФШушары
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.06.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    05.06.2026 Сухопутье и Средиземье
    05.06.2026 FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью
    05.06.2026 MSC покупает актив на Украине
    05.06.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%
    04.06.2026 Пилотный судозаход NewNew Shipping Line в Мурманск
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2026 Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •