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08.06.2026

Многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии

    • На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга и компанией «Инженерно‑Экспертный Центр» (дочерняя организация Российского морского регистра судоходства) в рамках реализации инвестиционного проекта «Многофункциональный лабораторный комплекс, сообщается на сайте КППИТ. Подписи под документом поставили председатель КППИТ Александр Ситов и директор Инженерно‑экспертного центра Егор Сержантов.

    По информации Регистра, проект предусматривает создание многофункционального лабораторного комплекса – универсальной площадки для проведения испытаний оборудования и материалов, востребованных в морской индустрии. Объект расположится на территории Особой экономической зоны Санкт‑Петербурга.

    Как сообщает КППИТ, под реализацию проекта город выделяет земельный участок площадью 2 гектара. А.Ситов оценил подписанное соглашение как «серьёзный шаг в укреплении позиций Санкт‑Петербурга как ведущего центра судостроения и морской индустрии России». «Проект, – отметил он, – расширяет научно‑техническую инфраструктуру города и формирует единую экосистему для ускоренного вывода на рынок инновационной продукции. Инвестиции в размере 1,6 млрд рублей позволят создать современную площадку для испытаний с экспертизой на самом высоком уровне. Это критически важно для предприятий судостроительной отрасли».

    По информации КППИТ, инвестиционный проект будет реализован при финансовой поддержке Российского морского регистра судоходства.

    Фото: КППИТ


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