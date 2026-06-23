Рекордный ввод складской недвижимости в Петербурге

За первое полугодие 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области введено в эксплуатацию 358 тыс. кв. м складской недвижимости классов А и В, сообщили SeaNews в NF GROUP. Это рекордный показатель для аналогичных периодов за всю историю наблюдений в регионе. Совокупный объем предложения качественных складов в регионе достиг 6,5 млн кв. м.

По предварительным итогам первого полугодия 2026 года объем сделок со складскими площадями составил 37 тыс. кв. м, что почти в четыре раза ниже показателя января-июня 2025 года. По прогнозам NF GROUP, по итогам года совокупный объем сделок может составить 150-200 тыс. кв. м.

Динамика объема ввода и сделок со складскими площадями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. кв. м

Источник: NF GROUP

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие склады класса А по итогам второго квартала зафиксирована на уровне 10 380 руб. за кв. м в год – на 6% ниже, чем на конец 2025 года. Основной причиной снижения является появление на рынке большого объема вакантных площадей. Ожидается, что к концу года ставка опустится до 9 500 руб. за кв. м в год.

Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды на складские объекты класса A в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, руб./кв. м/год (без учета НДС и OPEX)

Источник: NF GROUP

Доля свободных площадей с учетом субаренды достигла 5,6%, увеличившись на 3,8 проц. пункта относительно итогового значения 2025 года. Рост вакантности обусловлен рекордным вводом новых складских объектов на фоне сокращения спроса. По прогнозу NF GROUP, к концу 2026 года этот показатель может незначительно снизиться – до 5,2% с учетом субаренды – за счет постепенного заполнения части площадей. При этом сдержанная активность арендаторов и покупателей продолжит оказывать влияние на рынок.

Динамика доли вакантных складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Источник: NF GROUP

По словам Ильи Князева, директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге, рынок региона впервые за долгое время получает значительный объем нового предложения. «Мы наблюдаем смену рыночной парадигмы: дефицит качественных площадей, характерный для региона в последние несколько лет, постепенно сменяется более широким выбором доступных объектов. Это меняет баланс сил в переговорах: арендаторы получают больше времени для принятия решений, могут детальнее сравнивать условия и рассматривать несколько площадок параллельно. Рынок адаптируется к новому соотношению спроса и предложения, и уже во второй половине года мы ожидаем постепенного восстановления деловой активности. Однако темпы этого восстановления будут зависеть от готовности бизнеса запускать новые инвестиционные циклы и принимать решения о расширении».

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