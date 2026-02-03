Информационно-аналитическое агентство
Ставка аренды в складских комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти выросла на 16%
03.02.2026

Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды

    • По данным аналитиков Bright Rich | CORFAC Int., объем ввода складских площадей в Московском регионе по итогам 2025 года составил 1,2 млн кв. м (-20% в годовой динамике). Как сообщили SeaNews в компании, это наименьший показатель за последние пять лет.

    До конца 2026 года в регионе ожидается ввод порядка 1,7 млн кв. м складских площадей, что станет рекордным показателем для рынка за последние три года. В случае ввода всех заявленных площадей к концу первого полугодия 2026 года валовый объем предложения на складском рынке Москвы и Московской области может превысить 2,1 млн кв. м.

    Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды

    Уровень вакансии на складском рынке побил рекорд последних пяти лет и вырос до 3% – на 2,6 проц. унктов. в годовой динамике. При этом скрытая вакансия (то есть площади, которые официально заняты, но ожидают расторжения договора аренды или досрочного освобождения) формирует около 71% (1,5 млн кв. м) от общего объема складского предложения. Из этого объема (1,5 млн кв. м) на субаренду приходится 22%, на площади, планируемые к освобождению, – 14%, на спекулятивное строительство (проекты, запланированные на первое полугодие 2026 года) – 35%.

    Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды

    «Складской рынок впервые за длительный период вошел в фазу структурного дисбаланса: объем вводимых и проектируемых площадей существенно опережает фактический спрос, прежде всего, в сегменте спекулятивного строительства. Это может спровоцировать дальнейший рост вакантности, усиление конкуренции между собственниками и снижение арендных ставок в 2026 году. Но несмотря на коррекцию, рынок остается привлекательным для инвесторов, особенно на фоне постепенного снижения ключевой ставки» – прокомментировал сложившуюся на рыке ситуацию сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

    Средневзвешенные ставки аренды в качественных складских комплексах А-класса уже постепенно начали снижение: по итогам 2025 года они оставили 10 800 тыс. руб./кв. м/год (triple net), тогда как год назад показатель достигал 12 700 тыс. руб./кв. м/год (triple net). В дальнейшем ставки аренды, скорее всего, продолжат снижаться и в первом полугодии 2026 года могут опуститься до 9 500–10 000 руб./кв. м в год (triple net).

    Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды

    Инфографика: Bright Rich | CORFAC International

    Фото: promstellage.ru


    Новости по теме
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0


    

