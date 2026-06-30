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Складской рынок Московского региона по итогам первого квартала 2026
30.06.2026

Транспортная инфраструктура и спрос на складскую недвижимость

    • По данным аналитиков NF GROUP, за последние пять лет география спроса на складскую недвижимость в Московском регионе заметно изменилась: южное направление сохранило лидерство, а юго-восток вышел на второе место по среднегодовому объему сделок, опередив север. Усиление юго-восточного и восточного направлений связано с развитием транспортной инфраструктуры, включая трассу М-12, Юго-Восточную хорду и Южно-Лыткаринскую автодорогу.

    Южное направление сохраняет лидерство благодаря сочетанию нескольких факторов: удобному доступу к федеральным трассам, связи с регионами юга России, развитой складской инфраструктуре и возможности обслуживать как Москву, так и территории Новой Москвы. Дополнительным преимуществом остается концентрация крупных логистических комплексов, востребованных федеральными ретейлерами, логистическими операторами, дистрибьюторами и компаниями электронной торговли.

    Среднегодовой объем сделок по направлениям Московского региона, складская недвижимость A и B классов, м2

    Транспортная инфраструктура и спрос на складскую недвижимость

    Источник: NF GROUP

    В 2021–2025 гг. среднегодовой объем сделок со складской недвижимостью на южном направлении составил 836 тыс. кв. м, что на 50% выше показателя предыдущей пятилетки – 558 тыс. кв. м. Наибольшая активность арендаторов и покупателей была сосредоточена в локациях вдоль Симферопольского шоссе и трассы М-4. Основными драйверами спроса в этот период выступали компании из сегмента электронной торговли, логистические операторы и производственные компании.

    Второе место по среднегодовому объему сделок в 2021-2025гг. заняло юго-восточное направление. Среднегодовой показатель здесь составил 368 тыс. кв. м, что на 103% выше уровня предыдущей пятилетки – 181 тыс. кв. м. Такой рост отражает заметное усиление интереса арендаторов и покупателей к локациям юго-востока Московского региона.

    По предварительным оценкам NF GROUP, в первом полугодии 2026 года на южном направлении было заключено 11 сделок общим объемом 177 тыс. кв. м, это 35,7% объема сделок за первые 6 месяцев 2026 года. Ключевой интерес арендаторов был сосредоточен в локациях вдоль Симферопольского шоссе. Средняя площадь сделки на южном направлении составила 16,1 тыс. кв. м. Далее с сопоставимым объемом (70-80 тыс. кв. м) следуют северо-восточное, юго-восточное и южное направления. Их доля в общем объеме заключенных в I полугодии 2026 года сделок составила 16,2%, 14,9% и 14,5% соответственно.

    Юго-восточное и восточное транспортные направления становятся одними из наиболее востребованных локаций для сделок со складской недвижимостью. В 2021-2025гг. доля юго-восточного направления в среднегодовом объеме сделок выросла до 16,1% против 12,6% в 2016-2020гг., восточного – до 12,6% против 5,8% соответственно. Интерес к юго-востоку поддерживают близость к крупнейшим городам Подмосковья, включая Балашиху, Люберцы, Электросталь, Жуковский и Раменское, а также доступ к густонаселенным районам Юго-Восточного административного округа и Новой Москвы. Дополнительным фактором становится развитие транспортной инфраструктуры, в том числе запуск Юго-Восточной хорды и строительство Южно-Лыткаринской автодороги.

    Восточное направление, в свою очередь, получило дополнительный импульс благодаря развитию трассы М-12. Новая транспортная магистраль усиливает связность Московского региона с Поволжьем и другими промышленными центрами, повышая интерес к складским объектам на востоке и юго-востоке Подмосковья. Для части компаний эти локации становятся более привлекательными с точки зрения распределительной логистики, особенно при работе с маршрутами в сторону Нижнего Новгорода, Казани и далее на восток страны.

    «Перераспределение спроса по направлениям будет усиливаться по мере развития дорожной инфраструктуры и ввода новых складских проектов – считает партнер NF GROUP Константин Фомиченко. – Южное направление сохранит статус одного из наиболее ликвидных для крупных складских размещений, тогда как восток может постепенно нарастить долю в структуре спроса благодаря улучшению транспортной доступности, запуску новых проектов и развитию крупной агломерации на востоке Московского региона – от Балашихи и далее».

    Фото, инфографика: NF GROUP


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