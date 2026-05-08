Активность на рынке складской недвижимости снизилась
08.05.2026

    • По данным аналитиков NF GROUP, по итогам первого квартала 2026 года объем сделок со складской недвижимостью классов А и В в Московском регионе составил 277 тыс. кв. м, что на 28% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Основную активность формировали компании онлайн-торговли и транспортно-логистического сектора: на них пришлось 42% и 25% объема сделок соответственно, сообщили SeaNews в компании.

    На фоне общего снижения активности изменилась и структура сделок. Онлайн-торговля сохранила статус одного из ключевых драйверов складского рынка Московского региона: на этот сегмент пришлось около 42% общего объема сделок. Еще 25% сформировали транспортно-логистические компании. Остальные сегменты были представлены розничной торговлей (14%), дистрибуцией (9%), производственными компаниями (7%) и прочими участниками рынка (3%).

    Распределение сделок на рынке складской недвижимости Московского региона по профилю арендаторов/покупателей, I квартал 2026 года

    Источник: NF GROUP

    «Если сравнивать с периодами наиболее активного роста, спрос со стороны e-commerce стал менее интенсивным, но сегмент по-прежнему остается значимым для рынка», – отметил партнер NF GROUP Константин Фомиченко. По его словам, это подтверждается и структурой крупнейших сделок первого квартала: среди самых заметных были сделки с участием онлайн-операторов, включая «Нонтон», Lamoda и Wildberries. При этом спрос становится более сбалансированным: наряду с онлайн-торговлей заметную активность демонстрируют транспортно-логистические компании, розничная торговля, дистрибуция и производственные предприятия.

    Среди крупнейших сделок первого квартала 2026 года – аренда компанией Faberlic 30,6 тыс. кв. м в MLP «Северное Домодедово», сделка BG Logistic на 23 тыс. кв. м в «NK Парк Домодедово», а также сделки онлайн-ретейлеров, включая «Нонтон» – 20,5 тыс. кв. м в формате субаренды, Lamoda – 18 тыс. кв. м и Wildberries – 17,5 тыс. кв. м.

    Основной объем сделок пришелся на прямую аренду в спекулятивных объектах – 79% от общего объема поглощения. Еще 21% сделок были заключены в формате субаренды.

    «Существенная доля сделок приходится на аренду в спекулятивных объектах, при этом рост вакантности и увеличение доступного предложения оказывают давление на арендные ставки. В текущих условиях рынок постепенно смещается в сторону более сбалансированной модели, предоставляя арендаторам больше возможностей для выбора», – пояснил К.Фомиченко.

    Распределение сделок по типу в Московском регионе

    Источник: NF GROUP

    По итогам первого квартала 2026 года доля вакантных площадей в Московском регионе достигла 6% с учетом субаренды, увеличившись на 1,7 проц. пункта с начала года. Объем доступных для аренды складских площадей составил 1 705 тыс. кв. м, из которых 997 тыс. кв. м приходилось на прямую аренду, а 708 тыс. кв. м – на субаренду.

    Изменение баланса спроса и предложения отразилось на коммерческих условиях. По итогам первого квартала 2026 года средневзвешенная ставка аренды на готовые складские площади класса А составила 10 500 руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, продолжив снижение на протяжении последних четырех кварталов.

    Фото: MLP


