374 тыс. кв. м новой складской недвижимости в Петербурге в 2026

По итогам 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти построят 374 тыс. кв. м складской недвижимости, подсчитали в аналитической центре Bright Rich | CORFAC International. Это на 17% меньше, чем в 2025 году, когда на локальном рынке было введено 437,5 тыс. кв. м.

В первом квартале текущего года в регионе построили три объекта общей площадью 153 тыс. кв. м, сообщили SeaNews в компании. Самым крупным из них станет новый корпус складского комплекса «100к» (69 тыс. кв. м) в поселке Бугры.

Также в начале 2026 года ввели распределительный центр Wildberries (59 тыс. кв. м) в поселке Красный бор и производственно-складской комплекс компании «Гейзер» (25 тыс. кв. м) в Шушарах.

До конца 2026 года на рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти выйдет еще 221 тыс. кв. м складской недвижимости. Среди новых проектов — «Элис» (59,9 тыс. кв. м), распределительный центр DNS (42,3 тыс. кв. м), Reforma Предпортовая (17,3 тыс. кв. м) и «Терминал 78» (17,3 тыс. кв. м).

«В условиях высокой стоимости заемных средств и сдержанного спроса девелоперы концентрируются на завершении текущих проектов. Перспективы строительства новых спекулятивных объектов выглядят неоднозначно, так как рыночная ситуация оказывает давление на сроки окупаемости вложений. Минимизировать инвестиционные риски позволяет строительство склада под конкретного заказчика, но интерес к проектам built-to-suit сейчас носит точечный характер», — отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

На начало апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было свободно 167,7 тыс. кв. м складских площадей или 2,9% от общего объема локального рынка. Доля вакантных помещений в объектах класса А за январь-март снизилась на 0,9 п. п, до 1,6%, класса B — выросла на 1 п. п., до 4,8%.

Ставки аренды в классе А увеличились на 1,6% по сравнению с концом 2025 года и составили 9,6 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и эксплуатационных расходов. При этом в классе B произошло незначительное снижение стоимости аренды. С начала 2026 года этот показатель сократился на 0,5% и составил 8,3 тыс. рублей за кв. м в год.

