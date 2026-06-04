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В Петербурге запустили новое производство автомобилей
04.06.2026

В Петербурге запустили новое производство автомобилей

    • В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026 дан старт производства седана представительского класса SENAT 900, сообщила пресс-служба КАМАЗа.

    В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ», председатель Совета Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Сергей Когогин, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    «SENAT 900 полностью соответствует высоким требованиям к автомобилям для лиц, принимающих решения», – подчеркнули в КАМАЗе. Автомобиль имеет кузов длиной 5,14 м, двигатель V6 объемом 3 л, интеллектуальный полный привод и независимую пневмоподвеску всех колес.

    На старте производства SENAT 900 будет предлагаться в двух исполнениях – стандартном пятиместном и четырехместном VIP, с отдельными задними креслами, отделкой из натурального дерева и выдвижным столиком.

    Рекомендованная розничная цена SENAT 900 в пятиместном исполнении – 12 000 000 руб., в четырехместном варианте VIP – 12 500 000 руб.

    «Автомобильная промышленность Петербурга вступает в новую эпоху… Рост производства в 4 раза за 2025 год – яркое тому подтверждение. Запуск «Сената 900» станет новым драйвером развития отрасли и экономики города в целом», – подчеркнул А.Беглов.

    На стенде SENAT на ПМЭФ-2026 представлен также полнофункциональный прототип представительского седана SENAT 1000 длиной 5,34 м. Демонстрация прототипа даст возможность учесть мнение будущих клиентов для разработки серийного варианта автомобиля.

    Фото предоставлено пресс-службой КАМАЗ


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