Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью
05.06.2026

FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью

    • Транспортная группа FESCO и Правительство Калининградской области договорились в ходе Петербургского международного экономического форума о дальнейшем сотрудничестве в логистической сфере, а также вопросах социально-экономического развития. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор FESCO Петр Иванов и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, документ предусматривает совместные усилия при реализации логистических проектов, создание комфортных условий для новых системных, социальных и образовательных программ на территории региона.

    «Наше сотрудничество по широкому спектру направлений уже дает синергетический эффект. За четыре месяца текущего года объем контейнерных перевозок FESCO между Калининградом и другим крупным российским портом Балтийского бассейна — Санкт-Петербургом — вырос на 126% по сравнению с прошлогодними показателями, до почти 21 тысячи TEU. Расширение партнерства нацелено на дальнейшее раскрытие логистического потенциала региона, новые проекты и наращивание перевозок», — сообщил П.Иванов.

    «Объем каботажных грузов, которые поступают в Калининградскую область морем, увеличился вчетверо за последние пять лет. Транспортная группа успешно работает в регионе, постоянно наращивая объемы и укрепляя партнерство. Подписанное сегодня соглашение – важный шаг к реализации новых совместных проектов. Мы договорились о дальнейшем взаимодействии в логистической сфере, а также в вопросах социально-экономического развития региона, что позволит повысить инвестиционную привлекательность области и улучшить качество жизни наших жителей», – отметил А.Беспрозванных.

    Офис FESCO действует в Калининградской области с 2024 года. В прошлом году на линию между регионом и портом Санкт-Петербург Группа добавила второй контейнеровоз, что увеличило совокупную контейнерную вместимость сервиса до более чем 1400 TEU, а частоту отправок — до двух рейсов в неделю.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.06.2026
    FESCO пополнила парк рефконтейнеров
    На 600 единиц
    FESCO Дальрефтрансрефконтейнеры
    0
    10.04.2026
    Финансовые и операционные показатели FESCO за 2025 год
    Рост перевозок и чистый убыток
    2025FESCO КонтейнерооборотФинансы
    0
    05.05.2026
    FESCO организовала собственную службу подводно-технических работ
    Для осмотра судов
    FESCO ВладивостокВодолазыОсмотр
    0
    03.06.2026
    Группа «Дело» и Новосибирская область подписали соглашение
    По реализации логистического потенциала региона
    ГК "Дело"НовосибирскПМЭФСоглашение
    0
    10.04.2026
    FESCO завершила восьмую экспедицию в Антарктиду
    Дизель-электроход «Василий Головнин» Транспортной группы FESCO успешно завершил антарктическую экспедицию 2025-2026 годов и вернулся в исходную точку – порт Кейптаун.
    FESCO Антарктидаэкспедиция
    0
    28.05.2026
    Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    План действий рассчитан на перспективу до конца 2028 года.
    Казахстан темир жолыРЖДСоглашениеЦифровизация
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.06.2026 Сухопутье и Средиземье
    05.06.2026 FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью
    05.06.2026 MSC покупает актив на Украине
    05.06.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%
    04.06.2026 Пилотный судозаход NewNew Shipping Line в Мурманск
    04.06.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2026 Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •