FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью

Транспортная группа FESCO и Правительство Калининградской области договорились в ходе Петербургского международного экономического форума о дальнейшем сотрудничестве в логистической сфере, а также вопросах социально-экономического развития. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор FESCO Петр Иванов и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Как сообщили SeaNews в FESCO, документ предусматривает совместные усилия при реализации логистических проектов, создание комфортных условий для новых системных, социальных и образовательных программ на территории региона.

«Наше сотрудничество по широкому спектру направлений уже дает синергетический эффект. За четыре месяца текущего года объем контейнерных перевозок FESCO между Калининградом и другим крупным российским портом Балтийского бассейна — Санкт-Петербургом — вырос на 126% по сравнению с прошлогодними показателями, до почти 21 тысячи TEU. Расширение партнерства нацелено на дальнейшее раскрытие логистического потенциала региона, новые проекты и наращивание перевозок», — сообщил П.Иванов.

«Объем каботажных грузов, которые поступают в Калининградскую область морем, увеличился вчетверо за последние пять лет. Транспортная группа успешно работает в регионе, постоянно наращивая объемы и укрепляя партнерство. Подписанное сегодня соглашение – важный шаг к реализации новых совместных проектов. Мы договорились о дальнейшем взаимодействии в логистической сфере, а также в вопросах социально-экономического развития региона, что позволит повысить инвестиционную привлекательность области и улучшить качество жизни наших жителей», – отметил А.Беспрозванных.

Офис FESCO действует в Калининградской области с 2024 года. В прошлом году на линию между регионом и портом Санкт-Петербург Группа добавила второй контейнеровоз, что увеличило совокупную контейнерную вместимость сервиса до более чем 1400 TEU, а частоту отправок — до двух рейсов в неделю.

Фото: FESCO